80'İNCİ KEZ POZİTİF ÇIKTI; BİLİM KURULU ÜYESİ DEĞERLENDİRDİ

İstanbul'da yaşayan 3 çocuk babası 56 yaşındaki Muzaffer Kayasan, bundan 3 yıl önce lösemi nedeniyle İstanbul Tıp Fakültesi'nde kemik iliği nakli oldu. Tedavisi nedeniyle sürekli bağışıklık baskılayıcı ilaçlar kullanmak zorunda kalan Kayasan, 2020 yılının Kasım ayında bu kez de koronavirüse yakalandı. Hastalığı atlatan ancak PCR testi 14 aydır bir türlü negatife dönmeyen Kayasan'ın durumu, doktorları tarafından da yakından izleniyor. Kayasan, varyant açısından da sürekli takip altında tutulduğunu söyleyerek "En son ayın 9'unda test yaptırdım. İki tane test yaptılar, birisi varyant testi, diğeri normal Kovid testiydi. Varyant yok ama PCR testim hala pozitif. Her şeyin lösemi ile ilgili olduğunu söylüyor doktorlarım. Lösemi hastalığından dolayı bu sıkıntıları bu zorlukları yaşadığım söyleniyor. Daha önce kemik iliği nakli olduğumda, ikinci senesinde çok iyiydim. Ot biçiyordum, bahçemde çapa yapıyordum. İlik naklimi İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirdiler. Geçen sene nefes darlığı ile belirtilerim başladı. Mide bulantısı, yemek yiyememe ile kötüleşince test yaptılar. Kovid olduğumu öğrendim. Bu sefer de Kovid'den dolayı hastaneye yattım" dedi.

"KOVİD'İM AMA ASLINDA DEĞİLİM"

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Demirören Haber Ajansı - Güncel