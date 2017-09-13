8. Yöresel Ürünler Fuarı

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt, "Bu fuarlar (YÖREX) hem üreticimize katkı sağlıyor hem de şehrimize turizm anlamında katkı sağlıyor." dedi.



Zıpkınkurt, YÖREX'in açılışı dolayısıyla ANFAŞ Antalya Fuar Merkezi'nde düzenlenen törenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne ekibi olarak coğrafi işaretli ürünleri fuara getirdiklerini söyledi.



Edirne tava ciğeri, beyaz peynir, badem ezmesi ve mis sabununun tanıtımını yaptıklarını belirten Zıpkınkurt, "Şehrimizi tanıtmak amacıyla bu fuarlara katılıyoruz. Bu fuarlar hem hem üreticimize katkı sağlıyor hem de şehrimize turizm anlamında katkı sağlıyor. Burada yapılan iş bağlantıları şehrimize döviz girdisi olarak yansıyor." diye konuştu.



ETSO Meclis Başkanı Mehmet Eren ise, hem yerel üreticileri desteklemek hem de yerel ürünleri daha büyük pazarlara göndermek amacıyla çeşitli fuarlara katıldıklarını söyledi.



YÖREX'e her yıl katılmaya çalıştıklarını belirten Eren, "Bunun karşılığını da alıyoruz diye düşünüyorum. Ancak üreticilerimizin fuarlara daha fazla ilgi göstermesini ve katılmasını da istiyoruz." dedi.



Eren, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'nin yöresel ürünlerinin tanıtılabileceği bir fuar alanı yapılmasını da düşündüklerini kaydetti.