8 yıllık cinayetin kilit ismi 3'üncü kez ifade değiştirdi: Amcamın başını yaktım

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de 8 yıl önce evinde pompalı tüfekle öldürülen Cemal Uzun'un (40) cinayet şüphelisi olarak geçen yıl tutuklanan kardeşi Nuri Uzun'un (38) yargılandığı davada, olay sırasında yaralanan maktulün kızı Adeviye H., yine ifade değiştirdi. O dönem babasının eve giren hırsızlar tarafından öldürüldüğünü söyleyen, geçen yıl verdiği ifadesinde ise kavga ettiği babasının kendisini bıçakladığını, eve gelen amcasının elinde tüfek gördüğünü ifade eden Adeviye H., mahkemede, "Amcam 3 aydır suçsuz yere hapiste. Amcamın başını yaktım. Yalvarırım, tahliye edin" dedi.

Sarıoğlan ilçesi Palas Mahallesi'nde 3 Haziran 2014'te Cemal Uzun, evinde pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olay tarihinden 2 hafta önce nişanlanan kızı Adeviye (15) ise kolundan ve karnından bıçaklandı. Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Adeviye, ifadesinde kar maskeli kişilerin altınlarını çalmaya kalkıştığını bu sırada kolundan ve karnından bıçaklandığını, odasından çıkan babasının da çıkan arbedede vurularak öldürüldüğünü söyledi. O dönem olayla ilgili yürütülen soruşturmada şüphelilere ulaşılamadı.

Duruşmada mütalaasını veren savcı, sanık Nuri Uzun'un 'Kardeşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanık Uzun'un tutukluluk halinin devamına karar verip, avukatının esasa ilişkin savunma yapmak için süre istemesiyle duruşmayı erteledi.