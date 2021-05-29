8 sene Eskişehir'de görev yapan Adil Koçaslan için veda yemeği
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8 sene Eskişehir'de görev yapan Adil Koçaslan için veda yemeği

8 sene Eskişehir'de görev yapan Adil Koçaslan için veda yemeği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

2013 yılından beridir Eskişehir'de görev yapan Orman Bölge Müdür Yardımcısı Adil Koçaslan, İzmir'e atandı.

2013 yılından beridir Eskişehir'de görev yapan Orman Bölge Müdür Yardımcısı Adil Koçaslan, İzmir'e atandı. İzmir Orman Bölge Müdür Yardımcılığına atanan Adil Koçaslan için veda yemeği düzenlendi.

Yemeğe, Bölge Müdürü Recep Temel, Bölge Müdür Yardımcıları Metin Topçu, İsmet Kıraç, Hasan Bozan, Şube Müdürleri, İşletme Müdürleri, Fidanlık Müdürleri ve mesai arkadaşları katıldı.

Adil Koçaslan'a Eskişehir'deki hizmetleri için teşekkür eden Orman Bölge Müdürü Recep Temel, İzmir' deki görevinde başarılar diledi. İzmir'e atanan Bölge Müdür Yardımcısı Adil Koçaslan, 16 Mayıs 2013 tarihinden beri Eskişehir'de görev yaptı. - ESKİŞEHİR

8 sene Eskişehir'de görev yapan Adil Koçaslan için veda yemeği
8 sene Eskişehir'de görev yapan Adil Koçaslan için veda yemeği
8 sene Eskişehir'de görev yapan Adil Koçaslan için veda yemeği
8 sene Eskişehir'de görev yapan Adil Koçaslan için veda yemeği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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