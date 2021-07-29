8 saat aralıksız yarışılacak Karting Dayanıklılık Kupası Tuzla'da koşulacak
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8 saat aralıksız yarışılacak Karting Dayanıklılık Kupası Tuzla'da koşulacak

8 saat aralıksız yarışılacak Karting Dayanıklılık Kupası Tuzla'da koşulacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tuzla Belediyesi'nin katkıları ve Tuzla Motorsporları Kulübü'nün organizasyonuyla 2021 Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Karting Dayanıklılık Kupası 31 Temmuz Cumartesi günü Tuzla'da koşulacak.

Tuzla Belediyesi'nin katkıları ve Tuzla Motorsporları Kulübü'nün organizasyonuyla 2021 Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Karting Dayanıklılık Kupası 31 Temmuz Cumartesi günü Tuzla'da koşulacak.

Karting Dayanıklılık Kupası'nın 1'inci ayak yarışları saat 14.00'da başlayacak ve 8 saat aralıksız sürecek. Kupanın ilk yarışına 8 takım ve toplam 39 sürücü katılacak. Yarışa katılacak sürücüler arasında şu anda Türkiye Karting Şampiyonası'nda yarışan sporcuların yanı sıra Jason Tahincioğlu, Emre Şentürk, Kerem Zengin gibi eski şampiyon sürücüler ve kartinge yeni başlamış her yaştan yeni sporcular da bulunuyor. Kupada genel klasman dışında yeni sürücülerden oluşan takımlar için teşvik kategorisi, şirket takımları için kurumsal kategori ve okullar için eğitim kategorisi de yer alıyor.

"TUZLA MOTORSPORLARI AÇISINDAN CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELDİ"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," İstanbul'un en özel pistlerinden bir tanesi olan pistimizde haziran ayında Türkiye Karting Şampiyonası'na ev sahipliği yapmıştık. Şimdi de 8 saat sürecek, zorlu Dayanıklılık Kupası'na ev sahipliği yapacağız. Yine Ekim ayında Formula 1'e ev sahipliği yapacağız. Tuzla artık motor sporlarının cazibe merkezi haline geldi. Türkiye'nin en önemli karting organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz" dedi.


8 saat aralıksız yarışılacak Karting Dayanıklılık Kupası Tuzla'da koşulacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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