8 . MOOD ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

8 . MOOD ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
8 . MOOD ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

İdris TİFTİKCİ / MOOD Dergisi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen törenle "8. Mood Ödülleri" sahiplerini buldu.

İdris TİFTİKCİ/ MOOD Dergisi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen törenle "8. Mood Ödülleri" sahiplerini buldu. Sanat, spor ve medya dünyasından önemli isimlerin katıldığı törende 'Yılın En iyi Haber Ajansı' ödülüne, Demirören Haber Ajansı layık görüldü.

Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen ödül törenine sanat, spor ve medya camiasından önemli isimler katılırken, birçok farklı kategoride ödül dağıtıldı. Jüri tarafından ödüle layık görülen kişi ve kurumlara ödülleri verildi. Törende, Demirören Haber Ajansı, 'Yılın En İyi Haber Ajansı' ödülüne layık görülürken, ödülü Dha adına Demirören Haber Ajansı Haber Müdürü Sibel Bitecik aldı.

Milliyet Gazetesi' Yılın En İyi Gazetesi' ödülüne layık görülürken ödülü Milliyet Gazetesi adına Demirören Medya Gazeteler iletişim ve Etkinlik Direktörü Merve Akbaş Özkaynak aldı. Kanal D Magazin en iyi magazin programı, Hürriyet Gazetesinden Hakan Gence yılın en iyi röportajcısı ödülünü aldı.   Birçok farklı kategoriden ödül sahibi ve davetlinin katılımı eşliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen Mood Ödülleri Töreni, ödüllerin sahiplerine teslim edilmesinin ardından son buldu.

Görüntü dökümü:

---------------

-Konuklardan detay

-Salondan detay

-Ödül töreni

-Genel ve detaylar


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
DSÖ Sözcüsü Margaret Harris'ten aşı karşıtlarına tepki Açıklaması

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris'ten aşı karşıtlarına tepki Açıklaması
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Cansu Dere Gökhan Çıra Amelia Hamlin
Spor Muslera Arda Turan Sergen Yalçın Hamit Altıntop Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Emre Kılınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 8 . MOOD ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 11:31:12. #1.11#