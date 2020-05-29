8 metre karın altındaki içme suyu hattına ulaşarak Gülek'e takviye su sağladılar
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8 metre karın altındaki içme suyu hattına ulaşarak Gülek'e takviye su sağladılar

MESKİ ekipleri, 4 günlük sokağa çıkma yasağının uygulandığı Ramazan Bayramında yaptıkları çalışmalarla 8 metrelik karın altındaki içme suyu hattına ulaşıp, Gülek Mahallesine takviye içme suyu sağladılar.

8 metre karın altındaki içme suyu hattına ulaşarak Gülek'e takviye su sağladılar
29.05.2020 12:34 | Son Güncelleme: 29.05.2020 12:37

MESKİ ekipleri, 4 günlük sokağa çıkma yasağının uygulandığı Ramazan Bayramında yaptıkları çalışmalarla 8 metrelik karın altındaki içme suyu hattına ulaşıp, Gülek Mahallesine takviye içme suyu sağladılar.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, korona virüs salgını nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma yasağının uygulandığı Ramazan Bayramı boyunca çalışmalarına ara vermeden devam etti. MESKİ'den yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesi Gülek Mahallesini besleyen Karboğazı içme suyu kaynağının bulunduğu bölgede yapılan çalışma ile 8 metre yüksekliğindeki karın altında bulunan içme suyu hattına ulaşan MESKİ ekipleri tarafından mahalleye takviye içme suyu verildi. MESKİ'nin yoğun ve gayretli çalışmaları sonucunda, yaz aylarında normal nüfusunun 5 katı yoğunluğa ulaşan Gülek Mahallesinde bayram süresince herhangi bir içme suyu sorunu yaşanmadı.

Kesintisiz bir hizmet anlayışıyla hareket eden MESKİ'nin, en ücra yerleşim birimine kadar giderek, zorlu arazi şartlarında çalışıp mağduriyetleri gidermesi, halktan büyük takdir topladı.

"MESKİ olarak zorlukları aşarak çalışıyoruz"

MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, vatandaşları içme suyundan mahrum etmemek için her koşulda hizmet verdiklerini ifade ederek, "Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in öncülüğünde Mersinlilere en iyi hizmet için çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte nüfusu artan Gülek Mahallesinde vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için takviye içme suyu sağladık. MESKİ ailesi olarak fedakarlık göstererek, zorlukları aşarak çalışmaktayız. Bayram döneminde de büyük bir mücadele gösteren ekiplerimize üstün gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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