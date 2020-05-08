8 Mayıs Cuma koronavirüs Türkiye son durum! Koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü Koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı!
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8 Mayıs Cuma koronavirüs Türkiye son durum! Koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü Koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı!

8 Mayıs Cuma koronavirüs Türkiye son durum! Koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü Koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı!
08.05.2020 20:07 | Son Güncelleme: 08.05.2020 20:07

Sağlık Bakanlığı Türkiye'de kaç koronavirüs vakası var, kaç vefat var, iyileşen sayısı ve koronavirüs hakkında merak edilen diğer detayları web sitesinden açıklıyor. Peki, 8 Mayıs koronavirüs Türkiye son durum, koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı!

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ülkemizi de etkisi altına aldı. Vatandaşlar 8 Mayıs koronavirüs Türkiye son durum, koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü, koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı gibi konuları merak ediyor. İşte resmi rakamlarla koronavirüs istatistikleri!

8 MAYIS TOPLAM TEST SAYISI

8 Mayıs itibariyle toplam test sayısı 1.298.806 olarak gerçekleşti.

8 MAYIS KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI

8 Mayıs itibariyle toplam koronavirüs vaka sayısı 135.569 olarak gerçekleşti.

8 MAYIS TOPLAM VEFAT SAYISI

8 Mayıs itibariyle toplam vefat sayısı 3.689 olarak gerçekleşti.

8 MAYIS TOPLAM YOĞUN BAKIM SAYISI

8 Mayıs itibariyle toplam yoğun bakım sayısı 1.219 olarak gerçekleşti.

8 MAYIS TOPLAM ENTÜBE SAYISI

8 Mayıs itibariyle toplam entübe sayısı 653 olarak gerçekleşti.

8 MAYIS İYİLEŞEN HASTA SAYISI

8 Mayıs itibariyle iyileşen hasta sayısı 86.396 olarak gerçekleşti.

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Türkiye'de toplam vaka ve hayatını kaybeden kişi sayılarındaki günlük artış ise şöyle:

10 Mart: 1 vaka

11 Mart: 1 vaka

12 Mart: 5 vaka

13 Mart: 5 vaka

14 Mart: 6 vaka

15 Mart: 18 vaka

16 Mart: 47 vaka

17 Mart: 98 vaka, 1 vefat

18 Mart: 191 vaka, 2 vefat

19 Mart: 359 vaka, 4 vefat

20 Mart: 670 vaka, 9 vefat

21 Mart: 947 vaka, 21 vefat

22 Mart: 1236 vaka, 30 vefat

23 Mart: 1529 vaka, 37 vefat

25 Mart: 1872 vaka, 44 vefat

25 Mart: 2 bin 433 vaka, 59 vefat

26 Mart: 3 bin 629 vaka, 75 vefat

27 Mart: 5 bin 698 vaka, 92 vefat

28 Mart: 7 bin 402 vaka, 108 vefat

29 Mart: 9 bin 217 vaka, 131 vefat

30 Mart: 10 bin 827 vaka, 168 vefat

31 Mart: 13 bin 531 vaka, 214 vefat

1 Nisan: 15 bin 679 vaka, 277 vefat

2 Nisan: 18 bin 135 vaka, 356 vefat

3 Nisan: 20 bin 921 vaka, 425 vefat

4 Nisan: 23 bin 934 vaka, 501 vefat

5 Nisan: 27 bin 69 vaka, 574 vefat

6 Nisan: 30 bin 217 vaka, 649 vefat

7 Nisan: 34 bin 109 vaka, 725 vefat

8 Nisan: 38 bin 226 vaka, 812 vefat

9 Nisan: 42 bin 282 vaka, 908 vefat

10 Nisan: 47 bin 29 vaka, 1006 vefat

11 Nisan: 52 bin 167 vaka, 1101 vefat

12 Nisan: 56 bin 956 vaka, 1198 vefat

13 Nisan: 61 bin 49 vaka, 1296 vefat

14 Nisan: 65 bin 111 vaka, 1403 vefat

15 Nisan: 69 bin 392 vaka, 1518 vefat

16 Nisan: 74 bin 193 vaka, 1643 vefat

17 Nisan: 78.546 vaka, 1769 vefat

18 Nisan: 82 bin 329 vaka, 1890 vefat

19 Nisan: 86.306 vaka, 2017 vefat

20 Nisan: 90.980 vaka, 2.140 vefat

21 Nisan 95.591 vaka, 2.259 vefat

22 Nisan 98.674 vaka, 2.491 vefat

23 Nisan 101.790 vaka, 2.491 vefat

24 Nisan 104.912 vaka, 3.461 vefat

25 Nisan 107.773 vaka, 2.706 vefat

26 Nisan 110.130 vaka, 2.805 vefat

27 Nisan 112.261 vaka, 2.900 vefat

28 Nisan 114.653 vaka, 2.992 vefat

29 Nisan 117.589 vaka, 3.081 vefat

30 Nisan 120.204 vaka, 3.174 vefat

1 Mayıs, 122.392 vaka, 3.258 vefat

2 Mayıs 124.375 vaka, 3.336 vefat

3 Mayıs 126.045 vaka, 3.397 vefat

4 Mayıs 127.659 vaka, 3.461 vefat

5 Mayıs 129.491 vaka, 3.520 vefat

6 Mayıs 131.744 vaka, 3.584 vefat

7 Mayıs 133.721 vaka, 3.641 vefat

8 Mayıs 135.569 vaka,3.689 vefat

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