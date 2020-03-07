8 Mart Kadınlar Günü hediyeleri! 8 Mart Dünya Günü'nde alınabilecek hediyeler!

07.03.2020 10:02 | Son Güncelleme: 07.03.2020 10:03

8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlamak için alabileceğiniz 8 Mart Kadınlar hediye seçeneklerine yakından bakmak ister misiniz? İşte 8 Mart Dünya Günü'nde kadınları mutlu edecek hediyeler!!

ORKİDE

150'den falan çeşidi olan orkide, size özgür şekilde seçim yapma fırsatı sunuyor. Kadınlar günü için en ideal hediye seçeneği olduğunu söyleyebiliriz.

GUZMANİA

Kadınlar gününde gösterişli bir hediye almayı düşünüyorsanız, guzmaniayı tercih edebilirsiniz.

BİLEKLİK

Klasik hediye seçeneği olarak bileklik modelleri değerlendirebilirsiniz.

ŞAL

İşlevsel yönü ağır basan bir hediye düşünüyorsanız, şalı tercih edebilirsiniz.

ÇİKOLATA AĞACI

Hediye aldığınız kadın çikolatayı seviyorsa, çikolata ağacı hediyesi tam isabet olacaktır.

ÇİÇEK BAHÇESİ

Ofis çalışanı bir kadına hediye alacaksanız, çiçek bahçesi almak doğru seçim olacaktır. Oldukça işlevsel olan bu hediye hem şık hem de özel bir dekorasyon materyalidir.

ELBİSE

Elbise hediye edecekseniz, hediye aldığınız kişinin ölçülerini ve beğenilerini biliyor olmanız lazım. Yeterince bilginiz yoksa hediye alacağınız kişinin yakın arkadaşlarından bilgi almayı deneyebilirsiniz.

MÜZİKLİ KÜRE

Bazı hediyeler vardır yıllar geçse de eskimez. Müzik küresi, her zaman hatırlanacağınız bir hediyedir. Üstelik hediyenizin beğenilme garantisi olduğunu da söyleyebiliriz.

KOLYE

Kadınların karşı koyamayacağı bir hediye olan kolyeler, çok sayıda tür ve tasarım seçeneği sunuyor. Her tür hediye konsepti için uygun bir kolye modeli mutlaka vardır.

ALTERNATİF HEDİYELER:

SİHİRLİ BARDAK

Sihirli bardak hediyesi sevgilinizi şaşırtacak tarzı ile farklı bir hediye olarak öne çıkıyor. Sıcak su eklendiğinde ortaya çıkacak romantik resim sevgilinizi şaşırtacak. Kullanışlı bir hediye olan sihirli kupa bardak, her kahve yudumunda sizi hatırlamasını sağlayacak.

PUZZLE

Dünya Kadınlar Günü'nü gününü hem romantik hem de eğlenceli şekilde geçirmek istiyorsanız, puzzle hediyesini tercih edebilirsiniz. Özel tasarım puzzle seçeneği ile romantik resminizin kullanıldığı puzzle ile parçaları tamamlamak hem siz hem de sevgilinizi için romantik anlar yaşatacak.

FOTOĞRAF ALBÜMÜ

Sevgiliye alınabilecek romantik hediye seçeneklerinden biri de fotoğraf albümüdür. Özel anları yansıtan fotoğraflarla oluşturulan albüm, sevgilinizi çok etkileyecek.

8 MART'TA GEZİLEBİLECEK YERLER

8 Mart Dünyta Kadınlar Günü'ne özel bir gezi planlayabilirsiniz. İşte rotalar:

KIZ KULESİ

BOĞAZ TURU

GALATA KULESİ

KUZGUNCUK

ADALAR GEZİSİ

PİERRE LOTİ

KAPADOKYA