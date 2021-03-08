Acımasız adam, tartıştığı karısını ve oğlunu bıçakladı
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Acımasız adam, tartıştığı karısını ve oğlunu bıçakladı

08.03.2021 16:58 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:48

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde karı-koca arasında tartışma yaşandı. Sinirlerine hakim olamayan koca, karısı ve oğlunu bıçakladı. Ağır yaralanan anne ve oğlunun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinin Şelale Mahallesi 3693 Sokak üzerindeki bir apartman 1. kat dairesindeöğle saatlerinde meydana gelen olayda, 2 çocukları bulunan Mustafa ve Hatice Yıldız çifti arasında bir süre önce kavga yaşandı.

Hatice Yıldız (44) eşi Mustafa Yıldız (44) hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Bugün eve Mustafa Yıldız'ın Denizli'de yaşayan 2 halası gelerek çiftleri barıştırmak istedi. Yapılan konuşmaların ardından Mustafa Yıldız'ın eve gelmesiyle Hatice Yıldız'la tartışmaya başladı.

KIZLARININ ELİNİ DE CAM KESTİ

Tartışma sırasında Mustafa Yıldız eşi Hatice ve oğlu F'yi (18)'ı bıçaklarken, yaşanan tartışma sırasında kızları A'nın da (14) elini cam kesti. Olayın ardından kaçan Mustafa Yıldız polis merkezine giderek teslim oldu. Yaralanan anne ve çocukları Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hatice ve F. Yıldız ile elini cam kesen A. Yıldız ise ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hatice Yıldız ve oğlu F'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde karısını ve oğlunu bıçakladı
Acımasız adam, tartıştığı karısını ve oğlunu bıçakladı
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