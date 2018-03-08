Samsun Valisi Osman Kaymak'ın eşi Emine Kaymak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehit eşlerini valilik konutunda misafir etti.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Emine Kaymak'ın şehit Savcı Murat Uzun'un eşi Cihan Uzun, şehit polis memuru Burak Zor'un eşi Cansu Zor, şehit pilot Tunç Fidaner'in eşi Sibel Fidaner ve şehit pilot Abdulmuttalip Kesikbaş'ın eşi Gizem Kesikbaş'ı misafir ettiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymak, şehit ailelerine taziye dileklerinde bulunarak, "Şehitlik mertebesi Peygamber Efendimizin yanı başındaki bir mertebe olarak nitelendirilir. Buna biz iman eder ve inanırız. Sizler vatan için, millet için, devlet için, canını feda eden şehitlerimizin bizlere emanetisiniz, şehitlerimizin aileleri de şehitlerimizin manevi hatıraları bizlere emanettir. Bu vatan onlara minnettardır ve bizler de her zaman ailelerimizin yanındayız her zaman bizim başımızın tacısınız. Sizden bir talep geldiğinde biz bunu emir telakki ederiz. Bunu mutlak suretle yerine getirmeye çalışırız." ifadelerini kullandı.

Şehit eşleri, Emine Kaymak'a misafir perverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyarete, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün'ün eşi Yüksel Üstün, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın eşi Semiha Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ünsal Ağaoğlu'nun eşi Çiğdem Ağaoğlu da katıldı.