Bu yıl 8'ncisi düzenlenen "Malatya Uluslararası Film Festivali" kapsamında 2. Malatya Film Platformu'nun açılışı gerçekleştirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Malatya Valiliği'nin katkılarıyla düzenlenen 8. Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında yapılan Malatya Film Platformu başladı.

2. Malatya Film Platformu sinema sektörüne doğrudan katkı sağlamak, yapım öncesi projelerin yönetmen ve yapımcılarına proje geliştirme, sunma imkanı sağlayacak. Jüri tarafından aralarından seçilecek ikisi uzun, üçü kısa metraj olmak üzere toplam 5 projeye destek ödülü verilecek.

Bir otelde düzenlenen programda konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya'nın Kemal Sunal ve Ahmet Kaya gibi bir çok ünlü sanatçıyı yetiştirdiğini söyledi.

Festival kapsamında Malatya Film Platformu'nun 2'sini gerçekleştirdiklerini dile getiren Polat, platforma emeği geçen herkese teşekkür etti.

Polat, sanatçıları kentte ağırlamaktan gururu duyduklarını dile getirdi.

Azerbaycan Kültür Kinüstüdyo Direktörü Müşfik Hatemov, festivale Azerbaycanlı yönetmenlerinde davet edildiğini ifade ederek, festivale katılmaktan mutluluk duyduklarını anlattı.

Malatya Film Platformu'ndan umutlu olduklarını aktaran Hatemov, "Bu platformun gelecekte devam edeceğine inanıyoruz. Türk halklarının bu platforma katılacağını düşünüyorum."diye konuştu.

Festival direktörü Suat Köçer de bu toprağın kültürüne ve değerlerine önem veren filmlerin üretilmesine önem verdiklerine işaret ederek, "Malatya Film Platformu'na kısa film bölümünü ekledik. Önümüzdeki yıllarda Malatya Film Platformu'nun öneminin daha fazla anlaşılacağını düşünüyorum."ifadelerini kullandı.