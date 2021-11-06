8. Küresel Bakü Forumu'nda Güney Kafkasya'daki iş birliği olanakları ele alındı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 8. Küresel Bakü Forumu'nun son gününde Güney Kafkasya'daki kalkınma ve iş birliği olanakları konuşuldu.

Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi tarafından düzenlenen forum kapsamında, "Güney Kafkasya: bölgesel kalkınma ve iş birliğinin perspektifleri" başlıklı panel düzenlendi.

Letonya eski Cumhurbaşkanı Valdis Zatlers'in moderatörlüğündeki panelde AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ve eski TBMM Başkanı ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin birer konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan devlet başkanlarının 10 Kasım 2020'de imzaladığı ortak bildiriye göre tüm ulaşım koridorlarının açılması gerektiğini belirterek, "Laçın koridoru açık fakat buranın doğru kullanılmadığını, Ermenistan'ın provokatif eylemlerde bulunduğunu görüyoruz. Rusya bu bildiriden doğan yükümlülüklerini daha etkin yerine getirmelidir. Aynı zamanda Zengezur koridoru da açılmalıdır." dedi.

Yıldırım, Türkiye'nin Güney Kafkasya'yı Orta Asya ve Avrupa'ya bağlamak için çabalar sarf ettiğini belirterek, TANAP ve TAP gibi enerji projelerinden ve Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattından bahsetti.

Azerbaycan'ın Ermenistan'a barış anlaşması önerisinde bulunduğunu hatırlatan Yıldırım, "Hiç kimse Azerbaycan'ın barış anlaşması önerisine karşı gelmemeli. Ermenistan, bu konuda büyük sorumluluk taşıyor. Bu durumda Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi yönünde de herhangi bir sorun kalmayacaktır. Karşılıklı anlayış temelinde Güney Kafkasya'nın potansiyelinden faydalanmalıyız." şeklinde konuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev, Karabağ sorununun sona erdiğini, bu konunun artık Azerbaycan'ın iç meselesi olduğunu belirtti.

Hacıyev, "Ermenistan ile Azerbaycan arasında doğrudan bir ilişki yok. Zengezur koridorunun açılması bölgede ulaşım ilişkilerinin yeniden kurulmasını sağlayacak. Ermenistan'la sınır belirleme ve hattın çizilmesi sürecine başlamak ve barış anlaşması imzalamak istiyoruz. Fransa ve Almanya arasında olduğu gibi Azerbaycan'la Ermenistan arasında da barış anlaşmasının imzalanmasını arzu ediyoruz. Gürcistan'la bölgede projeler hayata geçiriyoruz. Ermenistan'ın da bu sürece dahil olmasını istiyoruz." dedi.

Eski Dışişleri Bakanı Çetin ise Ermenistan'ın komşu ülkelerle normal ilişkiler kurması gerektiğine vurgu yaparak, Ermeni diasporasının bu konuda olumsuz rol oynadığını kaydetti.

Ermenistan'ın intikam planlarından vazgeçmesi gerektiğini belirten Çetin, "Artık tüm sorunlar barış yoluyla çözülmelidir. Ermenistan'ın gelişimi Türkiye ve Azerbaycan olmadan mümkün olmayacaktır. Ermeni diasporasının yoğun olarak yaşadığı ülkeler ABD, Rusya ve Fransa da Güney Kafkasya'da barışı desteklemelidir." görüşünü paylaştı.

Letonya eski Cumhurbaşkanı Zatlers, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarının ve AGİT Minsk Grubu'nun çabalarının Karabağ sorununu 30 yıl boyunca çözemediğini belirtti.

Durumun Azerbaycan'ın kararlı adımları ile değiştiğini hatırlatan Zatlers, "Şimdi geleceğe bakmak zamanıdır. Türkiye bölgede geleceğin şekillenmesinde de önemli role sahip olabilir." ifadelerini kullandı.

Haberi Kaydet