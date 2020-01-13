8. İnşaat ve Konut Konferansı yarın başlıyor

13.01.2020 16:09 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:09

İnşaat sektörünün önde gelen kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve yapı sanayisinin öncü kuruluşlarının katılımıyla düzenlenen SAMSUNG 8. İnşaat ve Konut Konferansı yarın İstanbul Sheraton Grand Hotel Ataşehir'de gerçekleşecek.

İnşaat ve konut sektörünün önde gelen kuruluşlarının bir araya geldiği konferansta bilgi paylaşımının, yatırımcı, uygulamacı ve tüm karar vericileri bir araya getirerek işbirliği fırsatlarına zemin hazırlaması bekleniyor. Eventuum organizatörlüğünde gerçekleşen ve 8.'si düzenlenen Samsung İnşaat ve Konut Konferansı'na bu yıl Demirören Haber Ajansı da medya sponsorluğu yapıyor.

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN YATIRIMCI, UYGULAMACI VE KARAR VERİCİ KURULUŞLARINI BULUŞTURUYOR

Samsung İklimlendirme Çözümleri Platin Sponsorluğunda gerçekleşen konferansta, sektöre çözüme dönük perspektif çizen vizyoner konuşmacılar yer alacak.

24 Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Yeniay, Dağ Mühendislik, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Doğan Dağ, Fuzulev Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, GİSP Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Gümüş, Ağaoğlu Şirketler Grubu Murahhas Aza, Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Rahvalı, MTMD Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Biner, Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, Sinpaş GYO Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Sefa Çelik, İNDER, Teknik Yapı Holding Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, Yiğit Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Önder Yiğit, Safety Respect Global CEO'su Per Ramberger, Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Çetinsaya konferansa konuşmacı olarak katılacak.

Kaynak: DHA