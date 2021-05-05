8 BİN YILLIK MAĞARA RESİMLERİNİN BULUNDUĞU BÖLGE İÇİN 'SİT ALANI' BAŞVURUSU YAPILACAK
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8 BİN YILLIK MAĞARA RESİMLERİNİN BULUNDUĞU BÖLGE İÇİN 'SİT ALANI' BAŞVURUSU YAPILACAK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'in merkez Yenişehir ilçesinin kırsal mahallesi olan İnsu'da bulunan ve yaklaşık 8 bin yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen mağara resimleri için belediye harekete geçti.

MERSİN'in merkez Yenişehir ilçesinin kırsal mahallesi olan İnsu'da bulunan ve yaklaşık 8 bin yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen mağara resimleri için belediye harekete geçti. Kayaların üzerine çizilmiş çeşitli resimlerin bulunduğu alanın koruma altına alınması ve arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi için gerekli başvuruların yapılacağı bildirildi.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Durukan, Yenişehir'e bağlı İnsu Mahallesi'nde neolitik veya kalkolitik dönemde yapıldığı düşünülen mağara resimlerini yerinde inceledi. Başkan Özyiğit, çizimlerin koruma altına alınması gerektiğini ve bölgenin cazibe merkezi olabileceğini söyledi.

Mağara çizimlerinin koruma altına alınması ve bölgede kapsamlı bir çalışma yapılması amacıyla Yenişehir Belediyesi olarak Mersin İl Kültür Müdürlüğü'ne başvuru yapacaklarını kaydeden Başkan Özyiğit, Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Durukan, İnsu Mahallesi muhtarı ile birlikte bölgeye gittik. Neolitik çağa ait olduğu düşünülen tarihi eserleri yerinde inceledik. Yenişehir Belediyesi olarak Mersin İl Kültür Müdürlüğü'ne bir yazıyla bölgedeki gelişmeyi aktaracağız. O alanın sit alanı olarak ilan edilmesi ve bölgede var olabilecek o tarihin geniş hatlarıyla ortaya çıkarılması amacıyla bir çalışma yapılmasını isteyeceğiz. Yenişehir Belediyesi olarak bizim de bölgede yapılacak çalışmaların destekleyicisi olacağımızı ifade etmek istiyorum dedi.

'SON DERECE ÖNEMLİ BİR KEŞİF YAPTIK'

Kaya resimlerinin, dönemin faunası ile ilgili önemli bilgiler verdiğini belirten Prof. Dr. Murat Durukan ise, şunları söyledi

Çok kısa bir süre önce İnsu Köyü'nde Mersin için son derece önemli olan bir keşif yaptık. Bir mağaranın içinde yaklaşık günümüzden 8 bin yıl öncesine tarihleyebileceğimiz kaya resimleri tespit ettik. Bu tarihlemeyi net olarak yapmak belki şu an doğru değil çalışmalarımız devam ediyor. 8 bin yıl ile 5 bin yıl arasında bir zaman dilimine tarihliyoruz. Neolitik veya kalkolitik döneme ait olacağını düşünüyoruz. Bu kaya resimlerini yoğunlukla dağ keçileri veya geyik olarak seçebiliyoruz. Ancak bunun yanı sıra henüz tanımlayamadığımız başka birtakım hayvanlar da var. Bunlar belki fantastik yaratıklar olarak da tanımlanabilir. Kimisi uçan kimisi yüzen vaziyette görülüyor. Ancak bizim bugün bildiğimiz hayvanlara benzemiyorlar. Dönemin faunası ile ilgili birtakım bilgiler vermesinin yanı sıra Mersin merkezine bu yakınlıkta tespit edilmiş ilk kaya resimleri. Biz bunların örneklerini daha önce Gülnar'da ve hatta Çeşmeli ve Mezitli'de tespit ettik. İnsu köyündeki bu mağara Mersin'in hem arkeolojik geçmişini bize anlatması açısından hem de bir turizm cazibe merkezi olarak değerlendirebilecek bir nokta olmasından dolayı önem taşıyor. Bu bağlamda Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili birimleri, Yenişehir Belediyesi ve Mersin Üniversitesi olarak bu konu ile ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz ifadelerini kullandı.

'BU BULGULARA ÖNEM VERİLMELİ'

Prof. Dr. Durukan, Başkan Abdullah Özyiğit bu kültür mirasına sahip çıktı ve mağaraya kadar tırmandı ki ulaşımı çok zor bir nokta. Kendisini duyarlılığından dolayı tebrik ve teşekkür ediyorum. Kültür mirası turizm için son derece değerli ve turizmin öznesi. Mersin'in de bu güne kadar turizm anlamında çok önemli bir potansiyeli olmasına rağmen sıfır çektiğini düşünürsek bu tip buluntulara önem verilmesi bizim çok değerli. Umarım en kısa zamanda Yenişehir sınırları içerisinde bir cazibe merkezi yaratabiliriz. Bölgede ayrıca koruma önlemi alınması ebetteki çok önemli dedi

8 BİN YILLIK MAĞARA RESİMLERİNİN BULUNDUĞU BÖLGE İÇİN 'SİT ALANI' BAŞVURUSU YAPILACAK
8 BİN YILLIK MAĞARA RESİMLERİNİN BULUNDUĞU BÖLGE İÇİN 'SİT ALANI' BAŞVURUSU YAPILACAK
8 BİN YILLIK MAĞARA RESİMLERİNİN BULUNDUĞU BÖLGE İÇİN 'SİT ALANI' BAŞVURUSU YAPILACAK
8 BİN YILLIK MAĞARA RESİMLERİNİN BULUNDUĞU BÖLGE İÇİN 'SİT ALANI' BAŞVURUSU YAPILACAK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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