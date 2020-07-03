8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti
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8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti

Nijerya'da 8 aylık hamile olan 32 yaşındaki, ikinci bir kadınla evlenen kocasının uykudayken cinsel organını kesti.

8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti
03.07.2020 12:29 | Son Güncelleme: 03.07.2020 12:33

Nijerya'nın Taraba eyaletinde yaşayan Halima Umar, kocası Aliyu Umar'ın ikinci bir kadınla evlenmesi üzerine öfkeden çılgına döndü.

Kocası uykudayken harekete geçen 8 aylık hamile olan 32 yaşındaki kadın, intikam almak için Aliyu Umar'ın cinsel organını kesti. Acıyla uyanan adam bir anda kanlar içinde kaldı.

Komşuların haber vermesi üzerine polis ve sağlık ekipleri çiftin yaşadığı eve geldi. Halima Umar tutuklanırken, Aliyu Umar hastaneye kaldırıldı.

Daily Star'ın haberine göre Umar'ın cinsel organının geri dikilemeyecek şekilde zarar gördüğü belirtildi.

Manşet

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