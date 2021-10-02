8 aylık hamile Bergüzar Korel, ikinci doz aşısını yaptırdı - Haberler Magazin
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8 aylık hamile Bergüzar Korel, ikinci doz aşısını yaptırdı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Şimdilerde 3. bebeğine 8 aylık hamile olan oyuncu Bergüzar Korel, 2. doz koronavirüs aşısını da yaptırdı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, "Benim gibi gebe yoldaşlarıma şifa olsun" dedi.

2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile evlenen oyuncu Bergüzar Korel, şimdilerde üçüncü bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Ali ve Han adında iki erkek çocuğunun ardından kız bebeği olacak olan oyuncu, koronavirüs salgınından korunmak için aşılarını da yaptırmayı ihmal etmiyor.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerin başında gelen ve Instagram'da 1,9 milyon takipçisi bulunan Korel, koronavirüs aşısının 2. dozunu yaptırdı. Aşı yaptırırken çektirdiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşan 39 yaşındaki oyuncu, "Günaydın. İkinci dozumu da oldum. 36'ncı haftaya giriş yaptım. Çok şükür... Benim gibi tüm gebe yoldaşlarıma sağlık, şifa ve bol antikor olsun" notunu ekledi.

8 aylık hamile Bergüzar Korel, ikinci doz aşısını yaptırdı

Geçtiğimiz ağustos ayındailk doz aşısını olan Bergüzar Korel, pandemi döneminde yaşadığı kaygılarla ilgili şunları söylemişti. "Açık konuşacağım... Aşı olmak için doğumu bekliyordum. Riskleri konuştuğumuzda sahada çalışmadığım ve ilk günden bugüne çok izole yaşadığım için dayanacaktım. Han'ı doğurup, eve geldikten sonra pandeminin başlaması, yalnız bir bebek büyütmek, tam rahatladık derken vakaların en yüksek olduğu zamanda sürpriz bir şekilde tekrar hamile olduğumu öğrenmem ve yine büyük korkularla oldukça dikkatli bir şekilde yaşamak, hiç bitmeyen bir kaygı..."

Gerçek anlamda evden hiç çıkmadan geçen bir lohusalık ve tekrar gebelik... Çok yoruldum! Yoğun bakımdaki gebeler, şu an virüsün 3 katı daha yüksek bulaşıyor olması psikolojimi bitirdi. Ama en önemlisi yüz yüze eğitim olacağını ve okulların açılacağını öğrendiğim gün karar verdim. Bu sabah aşımı oldum. 30. haftayım. En en başta geleceğimiz, çocuklarımız için bu aşıyı oldum. Doktorunuzla konuşun ve birlikte karar verin."

8 aylık hamile Bergüzar Korel, ikinci doz aşısını yaptırdı

7 aylık hamile Bergüzar Korel, koronavirüs aşısı yaptırdı7 aylık hamile Bergüzar Korel, koronavirüs aşısı yaptırdı

8 aylık hamile Bergüzar Korel, ikinci doz aşısını yaptırdı
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Ecem Altan
Ecem Altan
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Haber: 8 aylık hamile Bergüzar Korel, ikinci doz aşısını yaptırdı - Haberler Magazin
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