8 aydır kayıp oğlunun yolunu gözlüyor
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8 aydır kayıp oğlunun yolunu gözlüyor

8 aydır kayıp oğlunun yolunu gözlüyorÇORUM'da, 'gezmeye gidiyorum' diyerek evden çıkan Mücahit Bolat'tan (21), 8 aydır haber alınamıyor.

8 aydır kayıp oğlunun yolunu gözlüyor
06.08.2020 09:32 | Son Güncelleme: 06.08.2020 09:36

8 aydır kayıp oğlunun yolunu gözlüyor

ÇORUM'da, 'gezmeye gidiyorum' diyerek evden çıkan Mücahit Bolat'tan (21), 8 aydır haber alınamıyor. Oğlunun yolunu gözleyen ve bulunmasını isteyen gözü yaşlı anne Sevim Bolat, "Hadi çık gel be yavrum seni çok özledik" dedi.

Akkent Mahallesi'nde oturan Mücahit Bolat, 29 Aralık günü, 'gezmeye gidiyorum' diyerek evden çıktı. Ancak geri dönmedi. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine polis, jandarma ve AFAD'dan oluşan 50 kişilik ekip, arama çalışması başlattı. Drone ve iz takip köpeklerinin de kullanıldığı arama çalışmalarında, Bolat'ın izine rastlanmadı.

'YAŞADIĞINA İNANIYORUZ'

Arama çalışmaları sonlandırılırken, oğullarının yaşadığına inandığını belirten baba Cahit Bolat, o gün evden çıkarken yanına eşyalarını almadığı oğlunun kendi başına hareket edecek bir çocuk olmadığını ve kandırılmış olabileceğini söyledi. Baba Bolat, "Yavrum çık, gel. Senin yaşadığına inanıyoruz. Seni çok özledik. Kurban olduğum. Polise, savcıya başvurduk hiçbir gelişme yok. Çok üzülüyoruz. Oğlum sebep ne olursa çık gel, gelmek istemiyorsan da gelme ama bize haber ver. Bir kez olsun sesini duyalım kurban olduğum. Elimiz kolumuz bağlı, ne yapacağımızı bilmiyoruz. 'Allah inşallah oğlumuzu sağ salim bir yerden çıkartır' diye umutlanıyoruz. Annesi çok üzülüyor. Oğlum çarşıya gitmiş de gelecek gibi teselli etmeye çalışıyorum onu. Çalışmaya gittiğini düşün diyorum" dedi.

'HADİ ÇIK GEL BE YAVRUM'

Oğlunu çok özlediğini anlatan gözü yaşlı anne Sevim Bolat da, "Annem; yaşadığını biliyorum neredeysen çık gel. Seni rüyalarımda görüyorum hep başın sıkıntıda gibi. Başın sıkıntıda da olsa her şeyine razıyım. Sen yeter ki gel. Çok özledik seni. Kardeşlerin seni bekliyor. Gece gündüz seni arıyoruz. Uyku yok gözümüzde. Asılsız ihbarlardan bile umut eder olduk. Her ihbarda 'çocuğumu göreceğim' diye umutlanıyorum. Ömrümün yettiği yere kadar çocuğumu arayacağım. Hadi çık gel be yavrum seni çok özledik" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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