8 asırlık etkinliğin ilk gününde çoban köpekleri boy gösterdi

8 asırlık etkinliğin ilk gününde çoban köpekleri boy gösterdi Denizli'nin Çal İlçesinde 848 yıldır devam eden Sudan Koyun Geçirme ve Çoban Bayramı etkinlikleri başladı.

8 asırlık etkinliğin ilk gününde çoban köpekleri boy gösterdi

DENİZLİ - Denizli'nin Çal İlçesinde 848 yıldır devam eden Sudan Koyun Geçirme ve Çoban Bayramı etkinlikleri başladı. Etkinliğin ilk gününde 200 köpeğin katılımıyla güzellik yarışması yapıldı.

Denizli'nin Çal İlçesi, Aşağıseyit Mahallesi'nde 8 asırdır gerçekleşen ve pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl temsili olarak yapılan Aşağıseyit Sudan Koyun Geçirme ve Çoban Bayramı etkinlikleri bugün başladı. Etkinlikler kapsamında ilk olarak 200 köpeğin katılımıyla güzellik yarışması yapıldı. Çoban köpekleri boy gösterdiği yarışmanın ardından asırlardır gerçekleşen Yörük göçü temsili olarak yapıldı. Yörükler, yöresel kıyafetlerini giyerek koyunları, atları, eşekleri, at arabaları ile birlikte temsili göç etkinliğinde yerini aldı. Yurt içinden olduğu gibi yurt dışından gelen misafirler de etkinliğe katıldılar. Renkli görüntülere sahne olan Yörük Göçünün ardından katılımcılar yöresel müzikler eşliğinde dans etti.

Köpeği ile yarışmaya katılan Esat Uşkut, "Bizler içinde iyi gezmiş oluyoruz. Köpeklerimizin ırkları güzel, fizikleri düzgün, hem çalışıyoruz. Bunlara zaman ayırıyoruz, koyun ve kuzuda besliyoruz, bunlar koyunların içinden çıkmazlar. Bekçilik yapıyorlar, birde yarışmaya katılıyoruz. Nasip olursa da önümüzdeki senede gelmek istiyoruz. İnşallah önümüzdeki senede 1 ve ya 2 tane getiririz. Herkesten Allah razı olsun. Güzel bir etkinlik yapılmış, bunun devamını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinlikler için Amerika'dan geldiğini belirten J.ordan Roose, "Amerika'da yaşıyorum, Türkiye'ye 2. gelişimiz bu seferde yarışma içinde gelmiş olduk. Yarışmayı görmek istemiştik. Türkiye'den çok arkadaşlarımız var. Köpek yetiştirici arkadaşlarımız onlar ile platformunda tanışıyoruz, burada da yüz yüze tanışmak istedik. Benim kendi köpeğim burada yarışmıyor, arkadaşımın köpeği için geldim. Çok güzel hissediyorum. Güzel insanlarla tanışmak bu yarışmaya katılmak, görmek bizi çok memnun etti" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin