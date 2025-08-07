8 Ağustos Cuma Hutbesi yayınlandı mı? 8 Ağustos Cuma Hutbesi tam metni!
Diyanet İşleri Başkanlığı, 8 Ağustos 2025 Cuma günü camilerde okunacak olan hutbe metnini resmî internet sitesinde ve sosyal medya platformlarında paylaştı. Hutbenin tam içeriğine, Diyanet'in resmi web sayfasında yer alan "Cuma ve Bayram Hutbeleri" kısmından erişilebilmektedir.
Cuma namazları cemaat ile kurulan manevi bağı derinleştirir; hutbeler de bu bağa manevî bir zenginlik katmaktadır. 8 Ağustos'taki hutbede, Müslümanların gündelik yaşamında hayata geçirilebilecek önemli hatırlatmalar ve yönlendirmelere yer veriliyor. Bu sayede bireyler, hem dini bilgilerini tazeleme imkânı buluyor hem de toplumsal sorumluluklarını yeniden hatırlıyor. Peki, 8 Ağustos Cuma hutbesine ait tam metin nerede yayımlandı?
HUTBENİN ÖZELLİKLERİ
1. Zorunlu Olduğu Namazlar:
Cuma namazı
Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı namazları
2. İki Bölümden Oluşur:
Birinci kısımda Allah'a hamd, Peygamber'e salât ve selam, iman esasları, takva ve nasihat yer alır.
İkinci kısımda daha çok güncel toplumsal sorunlara değinilir, dua edilir.
3. Dil:
Asıl hutbe Arapça'dır (özellikle ilk kısmı). Ancak günümüzde halkın anlayabilmesi için hutbeler çoğunlukla Türkçe olarak da açıklanır.
4. Okunma Yeri:
Minber adı verilen yüksek kürsüden okunur.
5. Hutbenin Şartları:
Ayakta okunması
Cemaatin hazır bulunması
Cuma namazından önce okunması
Hatibin temiz ve düzgün giyimli olması gibi şartlar aranır.