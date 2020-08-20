77 nerenin plaka kodu? 77 plakası nereye ait, hangi şehir? Yalova ilçe plaka harfleri
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77 nerenin plaka kodu? 77 plakası nereye ait, hangi şehir? Yalova ilçe plaka harfleri

Türkiye'de yer alan tüm şehirlerimizin kendilerine özel plaka kodları vardır. Plaka kodları araçların arka veya ön taraflarında metal levhalarda gözükür. Bu plakalar araçların kimliğidir. Polisler plaka kodu ve harflerine göre gerekli işlemleri yaparlar. Peki 77 plakası nerenin, hangi ile ait?

77 nerenin plaka kodu? 77 plakası nereye ait, hangi şehir? Yalova ilçe plaka harfleri
20.08.2020 16:12 | Son Güncelleme: 20.08.2020 16:15

Belli bir yere kadar alfabetik olarak devam eden plaka kodları genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında, eğitim sınavlarında soru olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu bakımdan çoğu kişi tarafından il il plakalar merak ediliyor. Ayrıca tüm dünyada araçların belli bir plaka numaraları vardır. Bu kodlara göre işlemler yapılmaktadır. Peki 77 nerenin plakası, hangi şehre ait, ilçelerinin plaka harfleri nedir?

E-5'de, Otobanda, karayollarında ilerlerken insanlar arabaların arkasında bilmediği plaka numaralarını görünce nereye ait olduklarını merak ederler. İşte bu yüzden internetten araştırma yapıp o plakanın hangi ilin olduğunu öğrenmek istiyorlar. Şimdi 77 plakasının detaylarını aktaralım.

77 NERENİN PLAKA KODU?

77 plakası hangi şehre ait : Yalova

77 plakası Yalova iline ait bir plaka kodudur. Otomobillerin, kamyonların, arabaların, motosikletlerin ve diğer tüm taşıt araçlarının arkasında veya önünde 77 plaka kodu görüyorsanız bu plaka Yalova şehrine ait demektir. Yalova'ın plakası 77'dir. Yalova Y harfiyle başladığı halde plakası 77'dir. Bunun sebebi Yalova'ın sonradan il konumuna gelmesidir. Yalova sonradan şehir olduğu için plaka kodu da alfabetik sıraya göre değil sonradan il olanların listesine dahildir.

Peki Yalova ilçelerinin plaka harfleri grupları nelerdir?

YALOVA İLÇELERİNE AİT PLAKA HARF KODLARI

Plaka kodu 77 olan Yalova'ın ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf kodları mevcuttur. Bu harflere bakılarak o plakanın Yalova'ın hangi ilçesine ait olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi 77 Yalova plaka kodlu ilçelerin plaka harflerini nelerdir onu öğrenelim.

Yalova Merkez ilçesi plaka harfleri :

77 AC–AZ 001–999

77 DA–DD 001–999

77 M 0001–9999

77 MA 001–999

77 T 0001–9999

77 nerenin plaka kodu? 77 plakası nereye ait, hangi şehir? Yalova ilçe plaka harfleri

Sonuç itibariyle 77 plakası Yalova şehrimize aittir. İlçelere ait plaka harfleri de yukarıda verilmiştir. Diğer plaka kodlarına sitemizden aratma yaparak bakabilirsiniz.

YALOVA PLAKA KODU KAÇTIR?

Yalova ilimizin plaka kodu 77'dir. Yollarda gördüğümüz 77 plakalı arabalar Yalova şehrine ait demektir.

YALOVA TELEFON ALAN KODU KAÇTIR?

Yalova telefon alan kodu 226'dır. Yani 0226 numarasıyla başlayan telefon kodları Yalova şehrine aittir.

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