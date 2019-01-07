76. Altın Küre Ödülleri Sahiplerini Buldu: Gecenin Galibi Green Book

76. Altın Küre ödülleri, ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Geceye, 3 dalda ödül kazanan "Green Book" (Yeşil Rehber) adlı film damga vurdu.

Altın Küre ödülleri, her yıl Hollywood Foreign Press Association (Hollywood Yabancı Basın Birliği) tarafından veriliyor.

Televizyon ve sinemanın iki ayrı kategori olduğu ödüller aynı zamanda Oscar'ın habercisi olarak kabul ediliyor.

"Green Book" (Yeşil Rehber); En iyi Müzikal/Komedi Film, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ve En İyi Senaryo olmak üzere 3 kategoride ödül aldı.

Film, 1960'lı yıllarda ABD'nin güneyinde bir tura çıkan ünlü bir siyah piyanistle ve onun şoförünün öyküsünü anlatıyor.

Bohamian Rhapsody, Roma, The Kominsky Method ve The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story adlı yapımlar da ikişer Altın Küre kazandılar.



Ödüle layık görülen filmler





Televizyon dalında ödüle layık görülenler



