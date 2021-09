75 yaşındaki nine yaralı halde bulduğu baykuşa evladı gibi bakıyor

75 yaşındaki nine yaralı halde bulduğu baykuşa evladı gibi bakıyor Suryal nine penceresinde bulduğu yaralı baykuşu iyileştirip koruma altına aldı Sultangazi'deki evinin penceresinden gelen sesler üzerine cama çıkan 75 yaşındaki Suryal nine, bulduğu yaralı baykuşu iyileştirerek, ona adeta...