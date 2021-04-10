75 yaşında liseyi bitirdi, üniversiteye hazırlanıyor

YALOVA'da 4 yıllık eğitiminin ardından 75 yaşında lise diplomasını alan Zeynep Güler Bağ, hayali olan üniversiteye hazırlanıyor.

YALOVA'da 4 yıllık eğitiminin ardından 75 yaşında lise diplomasını alan Zeynep Güler Bağ, hayali olan üniversiteye hazırlanıyor. 2 çocuk, 3 torun sahibi Bağ, "Yaşınız isterse 75-80 olsun, aklınız başınızda olduktan sonra okumanın yaşı yok. Üniversitede de belli bir yere geleyim, yaşım var ama hiç önemli değil en azından torunlarıma, okumayanlara örnek olayım" dedi.

İlkokul mezunu Zeynep Güler Bağ, Kur'an kursundaki hocasının tavsiyesi üzerine eğitimine devam etmek kararı aldı. Açıköğretim'e kaydını yaptıran Bağ, Halk Eğitim Merkezi'ndeki kurslarda eğitim alarak, sınavlara hazırlandı. Zeynep Güler Bağ, önce ortaokul, ardından da lise diplomasını aldı.

Eğitimini tamamlaması adına kendisine en çok desteği veren eşini 6 ay önce kaybeden Bağ, mezuniyetini buruk yaşadı. Bağ, şimdilerde ise üniversiteye hazırlanıyor. Bağ, gençlere tavsiyelerde bulunarak okuma azminden vazgeçmemelerini istedi.'OKUMANIN YAŞI YOK'Okumanın yaşının olmadığını belirten Zeynep Güler Bağ, "Okumayı arzu ediyorum, neden yarım kalsın tahsilim. Yaş bence hiç önemli değil, yaşınız isterse 75-80 olsun aklınız başında olduktan sonra okumanın yaşı yok. Halk Eğitim Merkezi'nde dikiş nakış kursuna gidiyordum, oradaki gençler 'Hayret ediyoruz sana Zeynep Hanım, siz bu yaşta okuyorsunuz biz okumuyoruz' diyorlardı, ben de her zaman 'Okuyun bakın ben sizin önünüzde bir örneğim' diyordum. Alın kitapları okuyun, ben öyle yaptım aldım kitapları okudum ve imtihanlara girdim, sonunda diplomamı aldım. Sonraki planlarımda daha da yükselmek var, üniversitede belli bir yere geleyim, yaşım var ama hiç önemli değil en azından torunlarıma, okumayanlara örnek olayım okuyayım. Nice gençler var cahiller okumuyorlar, okusunlar. Okumanın yaşı yok. İnsanlar beni gördükleri zaman şaşırıyorlar, imtihana gidiyorum diyorum ne imtihanına gidiyorsun dediklerinde lise imtihanına diyorum şaşırıyorlar. Şaşırmayın sizde gidin diyorum, çünkü okumanın yaşı yok diyorum" ifadelerini kullandı.'ZEYNEP ABLA ÇOK AZİMLİ'

Yalova Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sadrettin Doğan da Zeynep Güler Bağ'ın azmi ile herkese örnek olduğunu belirterek, "Zeynep Ablamız halk eğitime gelerek, tahsil hayatının yarıda kaldığını ve bunu tamamlamak istediğini söyledi. Biz de kurum olarak kendilerine gereken yardımı yaptık. Özellikle Zeynep Ablamız ortaokulu bitirdikten sonra lise için de kendisinden ricada bulunduk ve ona liseyi de bitirebileceğini söyledik. Zeynep Abla da azimliydi, 4 senede liseyi bitirdi ve lise diplomasını da aldı. Şimdi hedefi üniversite okumak tabii bu da Zeynep ablamızın azmi ve gayretidir. Kendisine bu azminden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Recep CAN