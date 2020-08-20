75 nerenin plaka kodu? 75 plakası nereye ait, hangi şehir? Ardahan ilçe plaka harfleri Türkiye'de yer alan tüm şehirlerimizin kendilerine özel plaka kodları vardır. Plaka kodları araçların arka veya ön taraflarında metal levhalarda gözükür. Bu plakalar araçların kimliğidir. Polisler plaka kodu ve harflerine göre gerekli işlemleri yaparlar. Peki 75 plakası nerenin, hangi ile ait?

Belli bir yere kadar alfabetik olarak devam eden plaka kodları genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında, eğitim sınavlarında soru olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu bakımdan çoğu kişi tarafından il il plakalar merak ediliyor. Ayrıca tüm dünyada araçların belli bir plaka numaraları vardır. Bu kodlara göre işlemler yapılmaktadır. Peki 75 nerenin plakası, hangi şehre ait, ilçelerinin plaka harfleri nedir?

E-5'de, Otobanda, karayollarında ilerlerken insanlar arabaların arkasında bilmediği plaka numaralarını görünce nereye ait olduklarını merak ederler. İşte bu yüzden internetten araştırma yapıp o plakanın hangi ilin olduğunu öğrenmek istiyorlar. Şimdi 75 plakasının detaylarını aktaralım.

75 NERENİN PLAKA KODU?

75 plakası hangi şehre ait : Ardahan

75 plakası Ardahan iline ait bir plaka kodudur. Otomobillerin, kamyonların, arabaların, motosikletlerin ve diğer tüm taşıt araçlarının arkasında veya önünde 75 plaka kodu görüyorsanız bu plaka Ardahan şehrine ait demektir. Ardahan'ın plakası 75'tir. Ardahan A harfiyle başladığı halde plakası 75'tir. Bunun sebebi Ardahan'ın sonradan il konumuna gelmesidir. Ardahan sonradan şehir olduğu için plaka kodu da alfabetik sıraya göre değil sonradan il olanların listesine dahildir.

Peki Ardahan ilçelerinin plaka harfleri grupları nelerdir?

ARDAHAN İLÇELERİNE AİT PLAKA HARF KODLARI

Plaka kodu 75 olan Ardahan'ın ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf kodları mevcuttur. Bu harflere bakılarak o plakanın Ardahan'ın hangi ilçesine ait olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi 75 Ardahan plaka kodlu ilçelerin plaka harflerini nelerdir onu öğrenelim.

Ardahan Merkez ilçesi plaka harfleri :

75 AC–AZ 001–999

75 M 0001–9999

75 T 0001–9999

Sonuç itibariyle 75 plakası Ardahan şehrimize aittir. İlçelere ait plaka harfleri de yukarıda verilmiştir. Diğer plaka kodlarına sitemizden aratma yaparak bakabilirsiniz.

ARDAHAN PLAKA KODU KAÇTIR?

Ardahan ilimizin plaka kodu 75'tir. Yollarda gördüğümüz 75 plakalı arabalar Ardahan şehrine ait demektir.

ARDAHAN TELEFON ALAN KODU KAÇTIR?

Ardahan telefon alan kodu 478'tir. Yani 0478 numarasıyla başlayan telefon kodları Ardahan şehrine aittir.