736. Dedebağ Keşkek Hayrı Gerçekleştirildi

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bu yıl 736'ncısı gerçekleştirilen Dedebağ Keşkek Hayrı'nda 70 kazan keşkek dağıtıldı.

Cuma Mahallesi Cami ve Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneğince düzenlenen 736. Dedebağ Keşkek Hayrı'nda, bin 200 kilogram et ile bin 200 kilogram buğday kullanıldı.

Dedebağ mevkisinde yapılan ve bir gece önceden başlanan çalışmayla 70 kazanda kaynatılan keşkekler, binlerce vatandaşa dağıtıldı.

Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, geleneğin 736 yıldır devam ettirildiğini ve bundan sonra da sürdürüleceğini ifade etti.

Büyüknalçacı, "Bin 200 kilogram et ve buğdaydan, akşamdan başlayan çalışmalarla keşkeğimizi hazırladık. Yaklaşık 10 bin kişinin üzerinde misafir ağırladık. Herkese yeter, bizim keşkeğimiz çok bereketlidir. Çünkü bu hayrımız bir mahallenin kendi içinde oluşturduğu fonla, dualarla, sevgiyle büyüyen bir hayır." dedi.

Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı ise keşkek hayrının, ilçe halkının da desteğiyle 736'ncısını gerçekleştirmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.

İzmir'den gelen Günnur Yanık, dördüncü kez hayra katıldığını belirterek birlik ve beraberlik örneğinin burada yaşatıldığını ifade etti.

Her yıl katılımın arttığına dikkati çeken Yanık, "Bence Dedebağ hayrı, Türkiye'de 736. olmasından dolayı birinci. Başka bir yerde bu kadar uzun süreli bir hayrın yapıldığını düşünmüyorum. Yapandan, vesile olandan Allah razı olsun." diye konuştu.

Almanya'dan tatil için Türkiye'ye gelen Günay Esen ise "İlk defa geliyorum buraya ama bundan sonra her zaman geleceğim. Çok güzel. Allah kabul etsin yapanlardan, dağıtanlardan. Almanya'dan Nazilli'ye gelmiştik. Bunu duyunca özellikle buraya keşkek yemeye geldik." ifadelerini kullandı.

İzmir'den gelen Halit Dinçer de "Her yıl buraya geliyoruz, 736 yıldır bu geleneğin sürmesi müthiş bir şey. İnşallah ömrümüz yettikçe biz de bunu çocuklarımıza aktarmaya, yaşatmaya devam edeceğiz." dedi.