72 kişilik huzurevi inşaatında sona gelindi Bartın Valisi Sinan Güner, Kurban Bayramı arefesinde açılması planlanan 72 kişi kapasiteli huzurevi inşaatı ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Mahmut Şahin'den bilgi aldı.

Bartın Valisi Sinan Güner, Kurban Bayramı arefesinde açılması planlanan 72 kişi kapasiteli huzurevi inşaatı ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Mahmut Şahin'den bilgi aldı.

Bartın Valisi Sinan Güner, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Bağlı 75. Yıl Huzurevi Müdürlüğü'nde incelemelerde bulundu.

İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, İl Jandarma Komutanı J.Alb.Fahri Semiz, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanı Yb. Safa Söylem ile İl Özel İdare Genel Sekreteri V. Metin Çetin'in hazır bulunduğu incelemeler sırasında Vali Güner, Kurban Bayramı arefesinde açılması planlanan, 28 kapasiteden 72 kapasiteye çıkarılan ve yapım onarım süreci devam eden 75. Yıl Huzurevi inşaat çalışmaları hakkında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V. Mahmut Şahin'den bilgi aldı.

Vali Güner, projenin bu aşamaya gelmesindeki katkılarından dolayı hayırseverlere teşekkür etti. - BARTIN

Kaynak: İHA