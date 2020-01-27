71 yaşında ehliyet aldı, 'Utanıyordum' dedi

27.01.2020 18:35 | Son Güncelleme: 27.01.2020 18:35

ANTALYA'da oturan Mehmet Kocagöz (71) ehliyet kursuna kayıt yaptırıp, sınava girerek sürücü belgesi aldı. Mehmet Kocagöz, "Bu yaşta ehliyetsiz araç kullanmayı kendime yakıştıramadım" dedi.

Antalya'da oturan ve yaz aylarını Korkuteli'de geçiren Mehmet Kocagöz, ehliyet almak için sürücü kursuna yazıldı. Çevresindekilerin "Bu yaştan sonra ehliyeti ne yapacaksın" tepkilerine aldırış etmeyen Mehmet Kocagöz, torunu yaşındaki gençlerle birlikte girdiği ilk sınavda sürücü belgesini almaya hak kazandı.B sınıfı ehliyetini alan Mehmet Kocagöz, yıllardır araç kullandığını belirterek, "Polisten korkma değil de utanıyordum. Bu yaşta ehliyetsiz araç kullanmayı kendime yakıştıramadım. Bir de ehliyetsiz araç kullananlara ceza iki misliyle ödetiliyor. Gençlerimize örnek olsun diye zor olsa da ilk kez girdiğim sınavda ehliyetime kavuştum" dedi.

Kaynak: DHA