71 gün süren yaşam savaşını kaybetti
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71 gün süren yaşam savaşını kaybetti

06.12.2020 12:58 | Son Güncelleme: 06.12.2020 13:03
71 gün süren yaşam savaşını kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde geçtiğimiz 25 Eylül tarihinde meydana gelen kazada ağır yaralanan 20 yaşındaki genç, 71 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde geçtiğimiz 25 Eylül tarihinde meydana gelen kazada ağır yaralanan 20 yaşındaki genç, 71 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza 25 Eylül 2020'de meydana gelmişti. Nazilli Karaçay Mahallesi yeni sanayi kavşağı devlet karayolu üzeri Aydın- Denizli istikameti üzerinde meydana gelmişti. Aydın istikametinden Denizli istikametine seyir halinde bulunan 35 APF 103 plakalı otomobil iddiaya göre yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan plakasız motosiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ali Hakan Pınar (20) 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanede tedaviye alındı. Nazilli Devlet Hastanesindeki tedavisi sırasında Pınar'ın kalbinin durduğu ve doktorların çabası ile tekrar hayata döndürülen gencin yoğun bakım ünitesinde 71 gün süren yaşam savaşını dün kaybettiği öğrenildi. Talihsiz genç Ali Hakan Pınar'ın memleketi Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesinde toprağa verildi. Genç yaşta hayatını kaybeden Ali Hakan Pınar'ın ölüm haberi ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. - AYDIN

71 gün süren yaşam savaşını kaybetti
71 gün süren yaşam savaşını kaybetti
71 gün süren yaşam savaşını kaybetti
71 gün süren yaşam savaşını kaybetti
71 gün süren yaşam savaşını kaybetti
71 gün süren yaşam savaşını kaybetti
71 gün süren yaşam savaşını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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