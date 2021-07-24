71 Evler Pazarı'nda sorun çözülemiyor
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71 Evler Pazarı'nda sorun çözülemiyor

71 Evler Pazarı'nda sorun çözülemiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'in 71 Evler mahallesi sakinleri, gerekli izinler alınmasına rağmen Pazarcılar Odası tarafından engellendiği iddia edilerek kurulamayan halk pazarı için bugün de bir araya gelerek yaşananlara tepki gösterdi.

Eskişehir'in 71 Evler mahallesi sakinleri, gerekli izinler alınmasına rağmen Pazarcılar Odası tarafından engellendiği iddia edilerek kurulamayan halk pazarı için bugün de bir araya gelerek yaşananlara tepki gösterdi.

Eskişehir'in 71 Evler mahallesinde yaşayan vatandaşlar, pazar alışverişlerini yapmak için çevrede bulunan diğer mahallelere gitmek zorunda kalıyor. Gerekli izinler alındıktan sonra geçtiğimiz hafta kurulması planlanan semt pazarında, Pazarcılar Odası tarafından engellenerek tezgah açılmasına izin verilmediği iddia edildi. Pazarın açılmamasına tepki gösteren mahalleliler, ikinci hafta da kurulamayan pazar için adeta isyan etti. Mahalle muhtarı ve çevrede yaşayan vatandaşlar bir araya gelerek pazarın açılmasını engelleyenlere tepki gösterdi. Bazı pazarcılar belirlenen alanda tezgah açarken birçok alanın boş kalması dikkat çekti. Kalabalık grup halinde slogan atan mahallelileri, yetkililerden çözüm beklediklerini dile getirdi.

Bu arada sabah saatlerinde oluşan kalabalıkta karışıklık yaşanmaması için Çevik Kuvvet polisi ekipleri sokakta hazır bekledi. - ESKİŞEHİR

71 Evler Pazarı'nda sorun çözülemiyor
71 Evler Pazarı'nda sorun çözülemiyor
71 Evler Pazarı'nda sorun çözülemiyor
71 Evler Pazarı'nda sorun çözülemiyor
71 Evler Pazarı'nda sorun çözülemiyor
71 Evler Pazarı'nda sorun çözülemiyor
71 Evler Pazarı'nda sorun çözülemiyor
71 Evler Pazarı'nda sorun çözülemiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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