71. Emmy Ödülleri: Game of Thrones dizisine en iyi drama ödülü

71. Emmy Ödülleri: Game of Thrones dizisine en iyi drama ödülü

Amerika Birleşik Devletleri'nde 'Televizyonun Oscarları' olarak nitelendirilen 71. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu.

23.09.2019 12:30
71. Emmy Ödülleri: Game of Thrones dizisine en iyi drama ödülü

Amerika Birleşik Devletleri'nde 'Televizyonun Oscarları' olarak nitelendirilen 71. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu.


32 dalda aday gösterilen "Game of Thrones" Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde'deki Microsoft Tiyatrosu'nda düzenlenen 71. Emmy Ödül Töreni'nde "En İyi Drama Dizisi" ödülüne layık görüldü. Peter Dinklage, Games of Thrones dizisindeki performansı nedeniyle "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" (Drama) ödülünü aldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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