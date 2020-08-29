70 yaşındaki yankesici kadın tutuklandı 70 yaşındaki yankesici kadın tutuklandı -Adana'da pazarda alışveriş yapan yaşlı kadının içinde 360 lira bulunan cüzdanını çalan 70 yaşındaki yankesici kadın, suçüstü yakalanıp tutuklandı Adana'da, pazarda alışveriş yapan yaşlı kadının içinde 360 lira olan cüzdanını çalan 70 yaşındaki...

70 yaşındaki yankesici kadın tutuklandı

-Adana'da pazarda alışveriş yapan yaşlı kadının içinde 360 lira bulunan cüzdanını çalan 70 yaşındaki yankesici kadın, suçüstü yakalanıp tutuklandı

ADANA - Adana'da, pazarda alışveriş yapan yaşlı kadının içinde 360 lira olan cüzdanını çalan 70 yaşındaki yankesici kadın, suçüstü yakalanıp tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Denizli Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli güven tim ekipleri semt pazarlarında yankesicilik yöntemiyle yapılan hırsızlıklara karşı pazarlarda görev aldı. Pazarda vatandaş gibi dolaşan polisler, 70 yaşındaki Revda Elsalih Elmustafa'dan şüphelendi. Polisler, yaşlı kadını takip etmeye başladı. Bir süre sonra zanlı kadın, Meliha Bağcı isimli kadının yanına yaklaşarak pazar çantasındaki içinde 360 lira olan cüzdanını çaldı. Polis, zanlıyı bir süre daha takip ettikten sonra yakaladı. Hırsızlık yapmadığını öne süren zanlı emniyete getirilerek kadın polisler tarafından yapılan üst aramasında çaldığı para sutyeninden bulundu. Zanlı, bu kez de paranın kendisinin olduğunu ileri sürdü. Kadının, yankesicilikten çok sayıda suç kaydı olduğu ve başka bir yankesicilik olayından ise 2.5 yıl hapis cezasıyla arandığı belirlendi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Kaynak: İHA