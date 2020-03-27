70 yaşındaki çiftin, "sokak hayvanları için yiyecek" talebi yerine getirildi Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarını karşılayan "Vefa Sosyal Destek Grubu", 70 yaşındaki bir çiftin aç kalan sokak hayvanları için yiyecek istediğini yerine getirdi.

Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarını karşılayan "Vefa Sosyal Destek Grubu", 70 yaşındaki bir çiftin aç kalan sokak hayvanları için yiyecek istediğini yerine getirdi.

Polis, jandarma ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) çalışanlarından oluşturulan ekipler, 112, 155, 156 ve 153 destek hatlarını arayarak yardım talebinde bulunanların ihtiyaçlarını temin ederek evlerine teslim ediyor.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunceli merkezde ikamet eden 70 yaşındaki Fındık ve Kemal Şerefoğlu çiftinin, telefonla İstanbul'daki çocuğu Sinan Arslan'ı arayarak evlerinin önüne gelen sokak köpeklerinin aç olduklarını ve besleyemedikleri için üzgün olduklarını anlattığını söyledi.

Arslan'ın da sosyal medya üzerinden durumu kendilerine aktardığını ifade eden Sonel, çiftin talebinin karşılanması için Vefa Sosyal Destek Grubuna talimat verdiğini belirtti

Yaşlı çiftin talebinin yerine getirildiğini anlatan Vali Sonel, şöyle devam etti:

"Ailemiz yapılan uyarıları dikkate alarak, duyarlılık göstererek evinde kalmaya devam ediyor. Bu arada evlerinin önüne gelen sokak hayvanlarının durumuna üzülerek konuyu bize ulaştırdılar. Biz de ailenin talebini yerine getirdik ve sokak hayvanlarını beslediler. Bunu düzenli olarak yapmaya devam edeceğiz. Biz her sosyal proje ile devletimizin şefkatini ve merhametini yöre insanımıza gösteriyoruz."yen

Kaynak: AA