Arjantin'de 70 milyon yaşında dinozor fosili bulundu Patagonya'da Arjantinli paleontologların çalışmasıyla, yaklaşık 70 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilen dinozor fosili bulundu. 10 metre uzunluğundaki fosilde; dinozorun omurları, kaburgaları ve göğüs kemiğinden bir parça tespit edildi.

Şili ve Arjantin'in güneyindeki bölge olan Patagonya'da 70 milyon yaşında bir dinozor fosili bulundu. Arjantin Doğa Bilimleri Müzesi araştırmacılarının bulduğu megaraptor fosil, yaklaşık 10 metre uzunluğunda.

70 MİLYON YILLIK ETOBUR DİNOZOR BULUNDU

La Matanza Ulusal Üniversitesi'ne bağlı CTyS ajansının yaptığı açıklamada, "Arjantin Doğa Bilimleri Müzesi'nden araştırmacılar, yaklaşık 70 milyon yıl önce Santa Cruz'un güneydoğusunda yaşayan büyük bir etobur dinozor buldu. Omurlar, kaburgalar ve omuz kemeri ile göğüs kemiğin bir kısmı bulundu" ifadelerine yer verildi.

UZUN KUYRUK VE BACAKLARA SAHİP

Paleontolog Mauro Aranciaga, "Etobur dinozorlar olan yeni megaraptorun çok büyük bir örneğini bulduk. Etkileyici av araçları vardı" dedi. Megaraptorlar T-Rex'lerden farklı olarak daha ince yapılı ve yarışa daha hazırlıklıydı. Megaraptorlar, dengeyi korumayı sağlayan uzun kuyruklara sahiplerdi ve daha uzun adımlar atma fırsatı veren uzun ve kaslı bacakları vardı. Bilim insanlarına göre megaraptorlar, daha uzun kafatasına ve boyna sahipti.