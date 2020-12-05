70 dereceli soğutucular dünyaya Türkiye'den gidecek

Tüm dünyanın merakla beklediği Kovid-19 aşının bulunmasıyla gözler eksi 70 derecede depolanmasına çevrildi. Genelde sakatlık geçiren futbolcuların daha hızlı iyileşmesi için kullanılan soğuk oda (LifeCube) teknolojisi, aşıyı depolamak için yeniden tasarlandı. Alman iş birliğiyle Türkiye'de üretilen ve satış fiyatı 150 bin Euro'dan başlayan ultra soğutucuyla, 30 bine yakın aşı, son kullanma tarihine kadar saklanabilecek. Cihazı üreten firma yetkilisi ihracata hazır olduklarını söyleyerek ülkelerle görüşmelerin devam ettiğini dile getirdi.

Pfizer ve Alman ortağı BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının son aşama deneylerinin ilk sonuçlarının aşının yüzde 95'ten fazla etkili olduğunu ortaya koymasıyla gözler öncelikle aşının eksi 70 derecede depolama konusuna çevrildi. Kovid-19 aşılarının saklanması ve taşınması için gerekli -70 dereceli ultra soğutucuları üreten firmalardan biri de Türkiye'de.

Alman LifeCube GmbH firması ile Türkiye'den Prokoz Kozmetik Medikal arasında yapılan anlaşma ile üretimi yapılan 'LifeCube' (soğuk oda) pandemi sürecinde aşının depolanması için entegre edilerek, Kovid-19 aşılarının eksi 70,-80 derecede muhafaza edilmesini sağlıyor. Cihaz, saklama kapasitesinin yüksekliği, akıllı yazılımla çalışması, performansının izlenmesi, düşük bakım ve işletim maliyetiyle öne çıkıyor.

"TALEP EDEN ÜLKEYE CİHAZI ÜRETİP, GÖNDERİRİZ"

33 yıllık bir aile firması olduklarını ve medikal cihazlar ürettiklerini söyleyen Prokoz Kozmetik Medikal Kurucusu Dursun İnanır, "Kovid-19 aşısının korunması için -70 derecede soğutabilen dondurucuya ihtiyaç vardı. Bizim Alman LıfeCube GmbH firması ile anlaşmamız bulunuyordu, insanların tedavisi için -70'inde üstünde soğutan cihazımız mevcuttu. Bu sistemi hızlı bir şekilde aşıyı -70 derecede sınırsız koruyabilecek forma dönüştürdük. İhtiyacı olan, talep eden ülkelere ve tabi ki ülkemize de sunmak için hazırız" dedi.

SPORCULAR KULLANIYOR

Dünyada bu soğutucuları meşakkatli bir Ar-Ge süreci olduğu için az sayıda firmanın ürettiğini anlatan İnanır, Almanya'daki LıfeCube GmbH firmasının sahibi İsmail İlhan'ın 15 yıl önce geliştirmeye başladığını ve pazarda önemli bir oyuncu olduğunu dile getirdi. İnanır, "Yüksek performans gösteren sporcuların vücutlarında oluşan laktik asidin hızlı bir şekilde yok edilmesinde kullanılan bir yöntem. Türkiye'de cihazı Galatasaray ve Başakşehir Spor Kulübü yurt dışında ise Milan ve Bayern Münih kulüpleri de kullanıyor" diye konuştu.

ÜLKELERLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Pandemi sonrası aşıları korusun diye bu cihazların üretimini yapıp dünyaya ihraç etmeye hazır hale geldiklerini belirten İnanır, "Ukrayna dondurucudan 60 adet için görüşmeler sürüyor. Amerika, Rusya ve Almanya ile de görüşmeler devam ediyor. Afrika kıtası ve Ortadoğu'dan da lisans hakları için talepte bulundular. Hem lisans vermeye hem de üretip ihtiyacı karşılamaya hazırız. Cihazın satış fiyatı 150 bin Euro'dan başlıyor. Adede, cihazın duracağı mekanın büyüklüğüne göre fiyat değişecektir" ifadelerini kullandı.

YİĞİT: CİHAZ 30 BİN AŞIYI TAŞIYABİLİYOR

LıfeCube cihazının üretildiği tesisin müdürü elektrik elektronik mühendisi Onur Yiğit ise, Almanya'da İsmail İlhan ve mühendis ekibiyle cihazın aşıya adapte edilmesi için çalışmaların devam ettiklerini söyledi. Yiğit, "Kabini aşıyı saklayabilecek duruma getirdik. Soğuk hava dışarıda bir ünitede üretiliyor ve kabinin içerisinde pompalanıyor. Cihaz, 20 ile 30 bin arasında aşıyı muhafaza edebiliyor, duruma göre bunu genişletiriz, aşıyı son kullanma tarihine kadar muhafaza edebilir. Sistem ayarlanan sıcaklığı sınırsız sürede tutabiliyor. Cihazın soğukluğu -110'a kadar çıkabiliyor" dedi.

YÜZDE 50 YERLİ MALZEMEDEN ÜRETİLİYOR

Teknoloji Türkiye'ye transfer edildikten sonra üretiminin yapılmaya başlandığını söyleyen Yiğit, "Üretimde yüzde 50 yerli malzemeyi kullanıyoruz amacımız yerlilik oranını daha yukarıya çıkarmak. Kullandığımız yazılım Almanya'da İsmail İlhan tarafından tasarlandı. Cihazın kabini, içerisindeki birçok elektronik ve mekanik parçalar yerli üretimdir" diye konuştu.

CİHAZIN BÜTÜN SİSTEMLERİ YEDEKLİ OLARAK TASARLANDI

Sıfır hata verecek şekilde üretimin yapıldığını aktaran Yiğit, "Mevcut tasarım insan kullanımına göre ayarlanmıştı, aşıyı saklamak için yaptığımız kabinde cam bölmeler ve kapılar yeniden tasarlandı. İlk siparişte üretilmesi 4 haftayı buluyor sonra haftada 4 adet cihaz yapabiliriz. Sipariş adedine göre kapasitemizi artırabiliriz. Cihazın bütün sistemleri 7 gün 24 saat online olarak izleniyor, anormal herhangi bir durum olduğunda uzaktan müdahale ediyoruz ya da anında o ülkeye teknisyen gönderebiliyoruz. Zaten sistem en az hata verecek şekilde tasarlandı. Cihazın bütün sistemleri yedekli olarak üretildi. Olası bir arıza durumunda yedekteki sistemler devreye giriyor. Aşıların saklanmasında hiçbir aksama olmuyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / GÜL KABA