7 yaşındaki İkra Nur'un ölümünü aydınlatmak için JASAT ve Emniyet ekipleri her detayı tek tek... Giresun'un Bulancak ilçesi İcilli köyünde geçtiğimiz Cumartesi günü akşam saatlerinde kaybolan ve yapılan aramalar sonunda cansız bedeni olaydan 4 gün sonra dere içerisinde bulunan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin sır ölümünü aydınlatmak için Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Emniyet...

Giresun'un Bulancak ilçesi İcilli köyünde geçtiğimiz Cumartesi günü akşam saatlerinde kaybolan ve yapılan aramalar sonunda cansız bedeni olaydan 4 gün sonra dere içerisinde bulunan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin sır ölümünü aydınlatmak için Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Emniyet ekipleri her detayı tek tek inceliyor.

İlçenin İcilli köyünde 6 gün önce sığır otlatmakta olan amcasının yanına gitmek için arkadaşlarından ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan İkra Nur Tirsi'nin (7) cansız bedenine dün saat 14.00 sıralarında evinden 7 km uzaklıkta Adaköy Deresi kenarında bulundu. Olay yerinde yapılan ilk incelemede küçük kızın üzerinde kesici, delici veya ateşli silah izine rastlanmazken, elbiselerde hiçbir yıpranma ve yırtık da tespit edilemedi. Kulağındaki küpe ve ayakkabılarının dahi üzerinde olduğu belirlenirken, İkra Nur Tirsi'nin cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan ilk otopsisinde minik kızın ölümünde travmatik hiçbir bulguya rastlanılamazken, ciğerlerinde su dolması sonucu yani boğularak öldüğü belirlendi.

Güvenlik güçleri, Tirsi'nin cesedinin çürümeye evrilmesinden dolayı kaybolduğu günden itibaren öldüğü, küçük kızın boğulduğu deredeki su seviyesinin çok düşük olması, üzerindeki elbiselerinde derede sürüklenme ibaresinin olmaması nedeniyle minik kızın derede birileri tarafından boğulduğu şüphesi üzerinde dururken, bu kapsamda Jandarma Suç Araştırma Timi, Emniyet ekipleri ile olayı aydınlatmak için ortak çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda başta Tirsi'nin yakınları ve o gün yanına gittiği söylenen küçük yaştaki amcası dahil olmak üzere mahalledeki bir çok kişinin ifadesine başvurulurken, bir kaç hafta içinde gelecek olan Adli Tıp Raporu'nun olayın aydınlatılmasında kilit rol oynayacağı belirtiliyor. - GİRESUN

Kaynak: İHA