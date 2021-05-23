7. Sezon Zula Süper Lig 9. Hafta 1. Gün karşılaşmaları tamamlandı
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7. Sezon Zula Süper Lig 9. Hafta 1. Gün karşılaşmaları tamamlandı

7. Sezon Zula Süper Lig 9. Hafta 1. Gün karşılaşmaları tamamlandı
Playerbros - Haberler | Gamegar

Lider fastPay Wildcats 2-0'lık ABB Aski Espor galibiyetiyle birinciliğini sürdürüyor.

7. Sezon Zula Süper Lig 9. Hafta 1. Gün karşılaşmalarının sonuçları ve karşılaşma detayları belli oldu.

Dün oynanan maçların sonuçları

Digital Athletics 0-2 KBB Kağıtspor

Bal Espor 0-2 Galatasaray

Çamlıca Espor 1-1 Gamers of Future

Sangal Esports 2-0 İstanbul Espor

ABB Aski Espor 0-2 Fastpay Wildcats

Digital Athletics 0-2 KBB Kağıtspor

Safranbolu Haritası - KBB Kağıtspor (1-0)

Gaziantep Mülteci Kampı Haritası - KBB Kağıtspor (2-0)

*Mvp(En değerli oyuncu): Mehmet "Always" Örskıran

Bal Espor 0-2 Galatasaray

Mardin Haritası - Galatasaray (1-0)

Favela Haritası - Galatasaray (2-0)

*Mvp(En değerli oyuncu): Fatih "Fredya" Çelebi

Çamlıca Espor 1-1 Gamers of Future

Çin Bahçeleri Haritası - Gamers of Future (1-0)

Safranbolu Haritası - Çamlıca Espor (1-1) Gamers of Future

*Mvp(En değerli oyuncu): Furkan "Infınex" Atuk

Sangal Esports 2-0 İstanbul Espor

Çin Bahçeleri Haritası - Sangal Esports (1-0)

Safranbolu Haritası - Sangal Esports (2-0)

*Mvp(En değerli oyuncu): Alişan "Zywatt" Şamcı

ABB Aski Espor 0-2 Fastpay Wildcats

Çin Bahçeleri Haritası - Fastpay Wildcats (1-0)

Düğün Salonu Haritası - Fastpay Wildcats (2-0)

*Mvp(En değerli oyuncu): Yakut "Y4k7t" Erdoğan

Zula Süper Lig 7. Sezon - 9. Hafta Puan Durumu

Sıralama

Takım

Puan

1

Fastpay Wildcats

43

2

Galatasaray

35

3

KBB Kağıtspor Espor

35

4

Bal Espor

28

5

Sangal Esports

24

6

Digital Athletics

23

7

Gamers of Future

14

8

Çamlıca Espor

11

9

ABB Aski Espor

10

10

İstanbul Espor

6

Kaynak: Playerbros

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7. Sezon Zula Süper Lig 9. Hafta 1. Gün karşılaşmaları tamamlandı - Haberler
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