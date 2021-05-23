7. Sezon Zula Süper Lig 9. Hafta 1. Gün karşılaşmaları tamamlandı
Lider fastPay Wildcats 2-0'lık ABB Aski Espor galibiyetiyle birinciliğini sürdürüyor.
7. Sezon Zula Süper Lig 9. Hafta 1. Gün karşılaşmalarının sonuçları ve karşılaşma detayları belli oldu.
Dün oynanan maçların sonuçları
Digital Athletics 0-2 KBB Kağıtspor
Bal Espor 0-2 Galatasaray
Çamlıca Espor 1-1 Gamers of Future
Sangal Esports 2-0 İstanbul Espor
ABB Aski Espor 0-2 Fastpay Wildcats
Digital Athletics 0-2 KBB Kağıtspor
Safranbolu Haritası - KBB Kağıtspor (1-0)
Gaziantep Mülteci Kampı Haritası - KBB Kağıtspor (2-0)
*Mvp(En değerli oyuncu): Mehmet "Always" Örskıran
Bal Espor 0-2 Galatasaray
Mardin Haritası - Galatasaray (1-0)
Favela Haritası - Galatasaray (2-0)
*Mvp(En değerli oyuncu): Fatih "Fredya" Çelebi
Çamlıca Espor 1-1 Gamers of Future
Çin Bahçeleri Haritası - Gamers of Future (1-0)
Safranbolu Haritası - Çamlıca Espor (1-1) Gamers of Future
*Mvp(En değerli oyuncu): Furkan "Infınex" Atuk
Sangal Esports 2-0 İstanbul Espor
Çin Bahçeleri Haritası - Sangal Esports (1-0)
Safranbolu Haritası - Sangal Esports (2-0)
*Mvp(En değerli oyuncu): Alişan "Zywatt" Şamcı
ABB Aski Espor 0-2 Fastpay Wildcats
Çin Bahçeleri Haritası - Fastpay Wildcats (1-0)
Düğün Salonu Haritası - Fastpay Wildcats (2-0)
*Mvp(En değerli oyuncu): Yakut "Y4k7t" Erdoğan
Zula Süper Lig 7. Sezon - 9. Hafta Puan Durumu
Kaynak: Playerbros