Ukrayna'dan ayrılan Türkler, ana vatana ulaşmaya başladı (2)

7 ÖĞRENCİ, 60 SAAT YOLCULUK SONRASI TÜRKİYE'DE

Ukrayna'nın Odessa kentinde, üniversitede öğrenim gören 7 Türk öğrenci, Rusya'nın askeri harekat başlatmasının ardından kendi imkanları ile 60 saat süren yolculukları sonunda Kırklareli'nin Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. İlayda Basmaz, Onur Önel, Emircan Karadeniz, Berke Güven, Yaren Dikici ve Seray Açil, Türkiye'ye ulaşmanın mutluluğunu yaşadı. Öğrenciler, Berke Güven'in babası Mustafa Güven tarafından sınır kapısında karşılandı. Üniversiteliler, evlerinde baktıkları kedilerini de beraberlerinde getirdi.

Arkadaşlarının Odessa kentinde kaldığını anlatan Basmaz, "Tahliye edilmeyi bekliyorlar hala. Ukrayna'da şu an yapacak bir şey yok. Evlerinin otoparklarına, sığınaklara iniyorlar çünkü bombalar hala devam ediyormuş. Bölge bölge çatışmalar devam ediyormuş. Yağmalamalar da başlamış. Birkaç arkadaşımızın kapısı çalınmış, biber gazıyla onları bayıltıp evlerini yağmalıyorlarmış. Orada şu anda durum iç açıcı değil. Evimiz orada kaldı, eşyalarımız, her şeyimiz; okullarımız ne olacak, bilmiyoruz. Halen yollarda olan insanlar var" diye konuştu.