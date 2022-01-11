7 medeniyetin izini taşıyan camide 126 sonra yıl ilk namaz

KORKUT, MUŞ (DHA) - ANTALYA'da, tarihi Kaleiçi'ndeki Şehzade Korkut Camii'nin 2019'da başlayan restorasyon çalışmaları tamamlandı. 7 medeniyetin tüm izleri korunarak müze-cami konseptiyle restore edilen cami, 10 Ocak'ta kılınan ilk namazla 126 yıl aradan sonra yeniden ibadete açıldı.

Antalya'nın tarihi semti Kaleiçi'nde, Selçukluların fethi sonrası kiliseden camiye çevrilerek, Şehzade Korkut'un adının verildiği camide, 1896 yılında yangın çıktı. Kubbesi ve minaresinin ahşap külahı yanan cami, büyük hasar görünce ibadete kapatıldı. Zaman içinde yenilenmemesi yüzünden camiye, halk arasında 'kesik minare' denilmeye başlandı. Daha önce 6 kez müdahale edilen, en ciddi restorasyonu 1974'te yapılan Şehzade Korkut Camii'nin yeniden ibadete açılması için dönemin valisi Münir Karaloğlu tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında, 2017 yılının Nisan ayında ihalesi yapılarak restorasyonuna başlandı.

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