7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri yürek dağladı: Lütfen beni kurtarın

Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde Bakırköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Uzun yıllar Ece Erken'le program sunan Bircan Bali ise Söylemezsem Olmaz programının canlı yayınında olayın bilinmeyenlerini anlattı.

"7 KURŞUNLA VURULDU"

Canlı yayında gözyaşlarına boğulan Bircan Bali "Kıymetli abim, vücuduna 7 kurşun isabet edecek şekilde vuruldu. Hastanede kan kaybından dolayı öldü. Ece'yle inanılmaz bir ilişkisi vardı. Önce şoföre sıkmışlar sonra Şafak abiye. Hastane olay yerine çok yakın. Saatlerdir Ece'den haber alamıyoruz. Gece hastaneye gitmiş. Hastanın öldüğünü duyduğu an onu göndermişler. O saatten itibaren Ece'ye kimse ulaşamıyor" şeklinde konuştu.

"SON SÖZÜ 'BENİ KURTARIN' OLDU"

Mahmutyazıcıoğlu'nun ölmeden önceki sözlerini de anlatan Bircan Bali, "Şafak abinin son sözü 'Lütfen beni kurtarın' olmuş" dedi.

NE OLDU?

Geçtiğimiz sene ünlü sunucu Ece Erken ile evlenen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda saat 00.30 sıralarında silahla vuruldu. Saldırı sonrası kanlar içine kalan Mahmutyazıcıoğlu ağır yaralanırken, yanında bulunan şoförü ise yaralandı. Olay sonrası saldırıyı düzenleyenler kaçarken durum polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu ile şoförüne ilk müdahaleyi yaparak yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Restoran ve çevresinde güvenlik kameraları incelemeye alınırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.