Son dakika haberleri... 7 kişinin ölümüne sebep olup Gürcistan'a kaçan sanığın avukatından tepki çeken istek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... 7 kişinin ölümüne sebep olup Gürcistan'a kaçan sanığın avukatından tepki çeken istek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... 7 kişinin ölümüne sebep olup Gürcistan'a kaçan sanığın avukatından tepki çeken istek

Son dakika gündem haberine göre Kayseri'de trafik kazası sonucu Üzüm ailesinden 7 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden olan ve bin 131 gün sonra yakalanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de trafik kazası sonucu Üzüm ailesinden 7 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden olan ve bin 131 gün sonra yakalanan sanığın yargılanmasına devam edildi. Olayın ardından kaçtığı Gürcistan'da yakalanarak gözaltına alınan sanık avukatının "Müvekkilimin kaçma şüphesi yoktur" diye savunma yapması da aile yakınlarından tepki gördü.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, kazanın ardından Gürcistan'a kaçan ve bin 131 gün sonra teslim olan Adnan Ö., tutuklu bulunduğu Artvin Kapalı Cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Müştekilerin de katıldığı duruşmada, taraf avukatları da yerini aldı. Cumhuriyet savcısı daha önce vermiş olduğu mütalaayı tekrar ederek, sanığın 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan cezalandırılmasını ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti tarafından söz verilen sanık Adnan Ö., "Tutuksuz yargılanmak istiyorum" diye savunma yaparken, sanık avukatının "müvekkilimin kaçma şüphesi yoktur, tutuksuz yargılanmasını istiyoruz" sözleri de duruşmada yer alan aile yakınları tarafından tepki çekti.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

OLAY

25 Mart 2018'de saat 23.00 sıralarında Mehmet Üzüm'ün idaresindeki 38 E 4730 plakalı otomobil Melikgazi ilçesi Gaffar Okan Bulvarı istikametinden Nalçık Bulvarı istikametine gittiği sırada görgü tanıklarının beyanına göre 38 KY 432 plakalı Adnan Ö.'ye ait otomobil, aniden Mehmet Üzüm'ün kullandığı araca sağ kısmından çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mehmet Üzüm'ün hakimiyetini kaybettiği aracı refüjden karşı istikamete geçerek A.H. yönetimindeki 41 BD 308 plakalı ambulans ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Mehmet Üzüm, Hamza Üzüm, Safiye Nur Üzüm, Zehra Üzüm, Soner Üzüm, Mustafa Üzüm ve Kader Üzüm hayatını kaybetti. Ambulansta bulunan Atilla H. ile Ertan D. ise yaralandı. Kaza sonrası olay yerinden kaçan Adnan Özdemir'in 27 Mart'ta Artvin Hopa Sarp Sınır Kapısı'ndan ülkeyi terk ederek Gürcistan'a kaçtığı belirlenirken, aracı ise hasarlı ve terk edilmiş şekilde Talas ilçesinde bulundu.

(Mükremin Kaya-İHA)

Son dakika haberleri... 7 kişinin ölümüne sebep olup Gürcistan'a kaçan sanığın avukatından tepki çeken istek

Son dakika haberleri... 7 kişinin ölümüne sebep olup Gürcistan'a kaçan sanığın avukatından tepki çeken istek

Son dakika haberleri... 7 kişinin ölümüne sebep olup Gürcistan'a kaçan sanığın avukatından tepki çeken istek

Son dakika haberleri... 7 kişinin ölümüne sebep olup Gürcistan'a kaçan sanığın avukatından tepki çeken istek

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Sezai Temelli Abdullah Öcalan
Magazin Tarkan Düm Tek Tek Yıldız Tilbe İbrahim Tatlıses
Spor Balotelli Fatih Terim Mehmet Topal Mustafa Denizli Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri... 7 kişinin ölümüne sebep olup Gürcistan'a kaçan sanığın avukatından tepki çeken istek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 14:22:08. #1.17#