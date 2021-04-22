7 kişinin ölümüne neden olan sanık Gürcistan'da yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

7 kişinin ölümüne neden olan sanık Gürcistan'da yakalandı

7 kişinin ölümüne neden olan sanık Gürcistan'da yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de trafik kazası sonucu Üzüm ailesinden 7 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden olan şahsın yargılandığı davaya devam edildi.

Kayseri'de trafik kazası sonucu Üzüm ailesinden 7 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden olan şahsın yargılandığı davaya devam edildi. Mahkeme başkanı, şahsın kazanın ardından kaçtığı Gürcistan'da yakalanıp tutuklandığını ve sanık hakkında iade işlemi başlatıldığını belirtti.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ile müşteki avukatı hazır bulundu. İleri bir tarihe ertelenen duruşmada, mahkeme başkanı olayın ardından firar eden sanık Adnan Özdemir'in kırmızı bültenle ve İnterpol tarafından da arandığını hatırlatarak kaçtığı Gürcistan'da yakalandığını ve tutuklandığını belirtti. Ayrıca, Özdemir'in Türkiye'ye iadesi için işlem başlatıldığı da öğrenildi.

Olay

25 Mart 2018'de saat: 23.00 sıralarında Mehmet Üzüm'ün idaresindeki 38 E 4730 plakalı otomobil Melikgazi ilçesi Gaffar Okan Bulvarı istikametinden Nalçık Bulvarı istikametine gittiği sırada görgü tanıklarının beyanına göre 38 KY 432 plakalı Adnan Özdemir'e ait otomobilin, aniden Mehmet Üzüm'ün kullandığı araca sağ kısmından çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mehmet Üzüm'ün aracı hakimiyeti kaybedip refüjden Pınarbaşı istikametine giden 41 BD 308 plakalı Atilla H. idaresindeki ambulans ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Mehmet Üzüm, Hamza Üzüm, Safiye Nur Üzüm, Zehra Üzüm, Soner Üzüm, Mustafa Üzüm ve Kader Üzüm hayatını kaybetti. Ambulansta bulunan Atilla H. ile Ertan D. ise yaralandı. Kaza sonrası olay yerinden kaçan Adnan Özdemir'in 27 Mart'ta Artvin Hopa Sarp Sınır Kapısı'ndan ülkeyi terk ederek Gürcistan'a kaçtığı, aracın hasarlı ve terk edilmiş vaziyette Talas ilçesinde bulunduğu tespit edildi.

(Mükremin Kaya/ İHA)

7 kişinin ölümüne neden olan sanık Gürcistan'da yakalandı
7 kişinin ölümüne neden olan sanık Gürcistan'da yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

3 yaşındaki Alperen'i döverek öldüren cani Harun Sezer'den kan donduran savunma
3 yaşındaki Alperen'i döverek öldüren cani Harun Sezer'den kan donduran savunma
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Nikos Dendias Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Yıldırım Akbulut Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Müge Anlı Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Hakan Kutlu Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 7 kişinin ölümüne neden olan sanık Gürcistan'da yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 14:34:21. #1.15#

title