7 kişinin öldürüldüğü katliamla ilgili Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan açıklama: Olayı Kürt/Türk çatışması gibi gösterenlere prim vermeyiz

Konya'da 7 kişilik bir ailenin silahla öldürülmesi sonrası katliamla ilgili açıklama yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Bilgi kirliliği ile olayı Kürt/Türk çatışması gibi gösterenlere prim vermeyiz" dedi.

Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Enbiya Sokak'ta bir evden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Eve giren sağlık ekipleri 7 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

SİLAHLA VURULARAK KATLEDİLDİLER

Evdeki kişilerin silahla vurularak öldürüldüğü anlaşıldı. Olayın ardından ateşe verildiği belirtilen evdeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ölenlerin isimlerinin Yaşar, Barış, Serap, Serpil, İpek, Metin ve Sibel Dedeoğulları olduğu kaydedildi.

GENİŞ ÇAPLI OPERASYON BAŞLATILDI

Polisin yaptığı ilk incelemede saldırının tabanca ve tüfekle düzenlendiğini, ölenlerden 1'inin evin içinde diğerlerinin ise bahçede olduğu saptandı. Polis, saldırıyı düzenleyen K. ailesinden kişi ya da kişilerin yakalanması için kent genelinde geniş çaplı çalışma başlattı.

ÖLENLERİN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç de olay yerine gelerek incelemede bulundu. Haberi duyup gelen ölenlerin yakınlarısinir krizi geçirdi. Evin çevresi ise polis tarafından geniş güvenlik önlemi altına alındı.

'KEDİ' HUSUMETİ GEÇEN MAYISTA TAŞLI SOPALI KAVGAYA NEDEN OLMUŞ

Öte yandan, iki aile arasında 'kedi' nedeniyle başlayan husumetin geçen mayıs ayında taşlı sopalı kavgaya neden olduğu öğrenildi. Aldığı darbeler sonucu iki aileden de yaralananlar olduğu, K. ailesinden gözaltına alınan 11 kişiden 6'sının tutuklandığı, 5'inin ise serbest bırakıldığı bildirildi. Geçen süre içerisinde tutuklu 4 kişinin tahliye edildiği öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ OLARAK DEVAM ETMEKTEDİR

Konya Valiliği, 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini belirtti. Açıklamada, ''30.07.2021 günü saat 19:00 sularında Meram ilçemizde meydana gelen elim olayda, maalesef aynı aileden 7 kişi silahla öldürülmüştür. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına sabır diliyorum. Olay ile ilgili soruşturma tüm imkanlar seferber edilerek çok yönlü olarak devam etmektedir. En yakın zamanda olayın failleri yakalanarak adalete teslim edilecektir" denildi.

"OLAYI TÜRK/KÜRT ÇATIŞMASI GİBİ GÖSTERENLERE PRİM VERMEYİZ"

Şehirde gerçekleşen saldırıya ilişkin açıklama yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay,"Meram ilçemizde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 hemşehrimizi kaybettik. Acımız büyük. Bilgi kirliliği ile olayı Kürt/Türk çatışması gibi gösterenlere prim vermeyiz. 7 canın acısını tüm şehir yaşıyoruz. Allah rahmet etsin" ifadelerini kullandı.