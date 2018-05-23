7 Güzel Adam Kütüphanesi" Hizmete Sunuldu

Gaziantep'te Memur-Sen'e bağlı Genç Memur-Sen'in katkılarıyla Gülşen Batar Anadolu Lisesinde kurulan "7 Güzel Adam Kütüphanesi" törenle açıldı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, açılışta yaptığı konuşmada, sendika olarak sosyal ve kültürel faaliyetleri geniş bir alana yaydıklarını, bu kapsamda Genç Memur-Sen örgütlenmeleri üzerinden 7 bölgede "7 Güzel Adam Kütüphanesi" projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Proje kapsamında kurulan kütüphaneleri açtıktan sonra bunu 81 ile yayacaklarını ifade eden Yalçın, "Şimdiye kadar açtığımız kütüphaneler içerisinde kitap hacmi olarak en büyük olanlardan birisi burası. 12 bin kitap var ve tamamı güncel, özenle seçilmiş kitaplar. Öğrencilerin faydalanabilecekleri kitaplar." dedi.

Yalçın, Memur-Sen olarak nesillerine karşı sorumluluklarının olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Kamuda örgütlü 1 milyonu aşkın kitlesiyle Türkiye'nin en büyük örgütlü yapısı ve emek hareketiyiz. Kurucumuz, Cahit Zarifoğlu'nun '7 güzel adam' diye isimlendirdiği kişilerden biri olan Mehmet Akif İnan, bir şair, yazar, iyi bir hatip, iyi bir münevver ve iyi bir öğretmen. Dolayısıyla bu kimliğin toplumla buluşturulması noktasında, eserlerinin toplumla bir araya getirilmesi noktasında bize bir sorumluluk düşüyordu. Biz de bunu yerine getiriyoruz."

Yalçın, 7 güzel adam olanak nitelendirilen Nuri Pakdil, Akif İnan, Rasim Özdenören, Alaeddin Özdenören, Sezai Karakoç, Erdem Bayazıt ve Cahit Zarifoğlu'nun Türkiye'nin kültür dünyasına ilişkin çok kıymetli eserler verdiklerine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Yeni nesil onların kitapları üzerinden bilinçlendi, şuurlandı. Bu hafızayı toplumla buluşturmak... Hayattan ayrılmış olabilir bu isimler ama onların bıraktığı eserler hayatta ve o birikimin yeni nesille buluşturulması gerekiyordu. Bizim Akif İnan tarafından kurulmuş bir sendikal hareket olmamız, bizi bu anlamda biraz daha duyarlı ve sorumlu olmaya itti. Akif İnan'ın hayalini, rüyasını gerçekleştirme noktasında çok mütevazı ama son derece iddialı adımlar attık."