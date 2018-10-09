7'den 70'e Herkesin Sahiplendiği Proje: "Hayır Çarşısı"

Atakum Belediyesi Hayır Çarşısına kitap bağışında bulunan Samsun Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Eyüp Aydın'a Hayır Çarşısı deposunu gezdiren Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Vatandaşlarımızın olduğu kadar sivil toplum kuruluşları da projemizi sahiplenmiş durumda" dedi.

Samsun Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Eyüp Aydın, Atakum Belediyesi Hayır Çarşısına, ihtiyaç sahibi öğrencilere teslim edilmek üzere kitap bağışında bulundu. Kitapları bizzat teslim alan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, bugüne kadar 8 ilçe, 3 il ve 3 ülkeye gıda, kıyafet ve eşya yardımı yaptıklarını kaydetti.

Atakum Belediyesi Hayır Çarşısının sınırları aşan yardım hareketine destek veren Samsun Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Eyüp Aydın'a teşekkür eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Atakum Belediyesi Hayır Çarşısı projemizle, bugüne kadar 8 ilçe, 3 il ve 3 ülkede 65 bin kişiye toplamda 1 milyon 200 bin parça gıda ve kıyafet yardımı gerçekleştirdik. Bu önemli yardım hareketine yardımlarıyla destek veren Samsun Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Eyüp Aydın'a teşekkürlerimi sunuyorum. Vatandaşlarımızdan gelen, bebek beşiğinden oturma gruplarına, çoraptan kışlık monta, tüm kıyafet, ev eşyası ve gıda yardımlarını, veren elin alan eli görmediği bir sistemle ihtiyaç sahiplerine teslim ediyoruz. Projemizi kısa sürede sahiplenerek bir çığ gibi büyümesini sağlayan hemşerilerimize, sivil toplum kuruluşlarına ve tüm yardımseverlere teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Atakum Belediyesi tarafından hayata geçirilen Hayır Çarşısı projesinin birçok belediyeye örnek olduğunu ifade eden Samsun Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Eyüp Aydın, "Hayır Çarşısı, Türkiye'ye mal olmuş önemli ve büyük bir yardımlaşma projesi. Hayata geçirildiği Atakum ilçesi sınırlarını aşan bu projenin daha da büyümesi ve daha çok ihtiyaç sahibine ulaşması için biz de Samsun Madeni Sanatkarlar Odası olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Bu anlamda bu önemli projeye hayata veren Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'ya ve destekleriyle projenin sürdürülmesini ve büyümesini sağlayan tüm Atakumlulara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - SAMSUN