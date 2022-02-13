TEKİRDAĞ (İHA) - - 69 yıllık terzi ustasından gençlere tavsiye: "Meslek okullarını tercih etsinler. Asla işsiz kalmazlar"

69 yıllık terzi mesleğini aşkla yapıyor

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde 69 yıldır mesleği icra eden 84 yaşındaki terzi, "Okuyamayan gençlere de bir tavsiyem var. Meslek okullarını tercih etsinler. Asla işsiz kalmazlar" dedi.

Mesleğe 14 yaşındayken ustasının yanında çırak olarak başlayan Salim Özer, vatani görevinin ardından kendisine bir dükkan açtı. Çalışma azmi ve ustalığıyla ilçe halkının beğenisini kazanan Özer, 69 yıllık mesleğini hala aynı özenle sürdürüyor.

Geçmişte revaçta olan terziliğin son yıllarda kaybolmaya yüz tuttuğunu dile getiren Salim Özer, kendisinin 1953'te terzilik mesleğine başladığını anlatarak, "1953'te ustam Yusuf Kocagöz'ün yanında çırak olarak işe başladım. 1959'da askere gidene kadar çalıştım. Esasen askerde alay karargahında terziliğimi geliştirdim. 1961'de askerden gelince, o senenin 7. ayında Muratlı'da şimdiki belediyenin karşısında dükkan açtım. O günden beri de vergi mükellefiyim. İşimi hala devam ettiriyorum. İşimi çok seviyorum" diye konuştu.

Terzilik mesleğinin çağa yenildiğini kaydeden Özer, "Terzilik mesleği bitti fakat severek çalışana, özenerek iş yapana müşteri var. Müşteri daima güzel işin yanında güler yüz, saygı ve sevgi ister. Ben bu yaşta işsiz kalmıyorum. Artık gözlerim iyi görmüyor, takım elbise yapamıyorum diye bazı siparişleri geri çevirsem de geçen gün samimi bir müşterimi kıramadım. Ona takım elbise dikeceğim. Çalışana hala iş var" şeklinde konuştu.

Terziliğin çok ince bir iş olduğunu vurgulayan Salim Özer, "Terzilik çok ince iştir. Puntalı, robotifte çalışma vardır. Şuanda o iş bana ağır geliyor. Çünkü iğnenin giriş çıktığı yeri göremiyorum. Gözümün biri ameliyatlı, sadece bir gözüm normal görüyor. Buradaki ürünlerin hepsinin kendim yaptım" dedi.

Yanında çalışıp meslek sahibi olan birçok kişinin olduğunu anlatan Salim Özer, "Yanımda çalışanlardan bütün kardeşlerim iş sahibi oldu. Konfeksiyon atölyeleri açanlar oldu. Terzilik yapanlar var. Tekirdağ'da bir kalfam halen terziliğe devam ediyor. İstanbul'daki kardeşlerimden iki tanesi bu meslekten emekli oldu. İki kalfam da rahmete kaldı" sözcüklerini kaydetti.

Bu senenin sonuna kadar mesleğe devam edeceğini aktaran Özer, "Mesleğimi çok severek yapıyorum fakat artık yaşlandım. Bundan sonra ağır geliyor. Önümüzde iki bayram var. Bayramları atlatıp elimdeki malı da satıp yavaş yavaş kendimi emekliye sevk edeceğim. Benim okuyamayan gençlere de bir tavsiyem var. Meslek okullarını tercih etsinler. Asla işsiz kalmazlar" ifadelerini kullandı.