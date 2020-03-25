69 yaşındaki kadının siparişlerini kaymakam ve belediye başkanı götürdü
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Hasan Tahsin Usta, Numan Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa, Güncel

69 yaşındaki kadının siparişlerini kaymakam ve belediye başkanı götürdü

Gaziosmanpaşa'da korona virüs tedbiri kapsamında evden çıkmayan yaşlı kadının 'Vefa İletişim Merkezi' aracılığıyla talep ettiği erzaklar, belediye başkanı ve kaymakam tarafından kendisine teslim edildi.

25.03.2020 16:57 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:57
69 yaşındaki kadının siparişlerini kaymakam ve belediye başkanı götürdü

Gaziosmanpaşa'da korona virüs tedbiri kapsamında evden çıkmayan yaşlı kadının 'Vefa İletişim Merkezi' aracılığıyla talep ettiği erzaklar, belediye başkanı ve kaymakam tarafından kendisine teslim edildi.

Korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Gaziosmanpaşa'da 'Vefa İletişim Merkezi' kuruldu. Kronik rahatsızlığı bulunan ve 65 yaşının üstünde olan vatandaşlar çağrı merkezini arayarak ihtiyaçlarını bildiriyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi ekipleri ise evden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını öğrenip malzemeleri tedarik ediyor.

Çağrı merkezini arayarak evden çıkamadığını belirtip un, süt ve ekmek isteyen 69 yaşındaki Remziye Kaya'nın taleplerini belediye ekipleri markete giderek tedarik etti. Alınan malzemeler Remziye Kaya'ya Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta tarafından teslim edildi. Belediye başkanı ve kaymakamın yaptığı sürpriz karşısında mutlu olduğunu söyleyen Remziye Kaya, "Çok memnun oldum Allah'ıma çok şükrediyorum. Unum da yoktu, ekmeğim de yoktu, sütüm de yoktu onları istedim. Sonra meyveler hediye geldi buna da çok mutlu oldum. Telefondan aradım, isteklerimi söyledim ve çok çabucak geldiler" dedi.

"24 saat esasında bir çalışma içerisinde bulunuyoruz"

Gaziosmanpaşa'da 24 saat esasıyla çalışacak olan 'Vefa İletişim Merkezi' hakkında konuşan Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, "22 Mart tarihinden itibaren İçişleri Bakanlığımızca 65 yaş üstü vatandaşlarımızın evlerinde kalmaları ve zorunlu olmadıkça asla dışarı çıkmamaları her türlü ihtiyaçlarının devletimizce, kamu kurumlarımızca yerine getirileceğine dair bir emir yayınlandı. Bu emir doğrultusunda biz bugünden itibaren belediyemizle birlikte 24 saat esasında bir çalışma içerisinde bulunuyoruz. Vefa Sosyal Destek grubumuzu Gaziosmanpaşa'da hayata geçirdik. Bu kapsamda 16 mahallemizde belediyemizle, imamlarımızla, öğretmenlerimizle beraber çok güzel bir yapı oluşturduk. Vatandaşlarımız ihtiyaç hissettikleri hususları telefonla bize ulaştırdıklarında biz onu yerine getirme durumundayız" diye konuştu.

"Milletimiz bu süreci sahiplendi"

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ise, "İnşallah devletin bütün yetkilileri, kurumları ile milletimizin güzel iradesi ve duasıyla çok kısa sürede bu süreci atlatıp Türkiye'yi geleceğe taşımanın ufkunu yaşamış oluruz. Milletimiz bu süreci sahiplendi. Her geçen gün sokağa çıkma sayısı azaldığı gibi milletimizin duyarlılığı da artıyor. Ben eminim bu süreç kurallara uyduğumuz ve kendimizi koruduğumuz sürece kısa sürede bunun üstesinden geliriz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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