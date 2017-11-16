İstanbul'da Vahşice Öldürülen Suriyeli Çocuğun Kemikleri 69 Gün Sonra Bulundu

Sultangazi'de Afgan komşu tarafından öldürülen Suriyeli çocuğun kemikleri bulundu.

"BAKKALA GİDİYORUM" DİYEREK EVDEN ÇIKIP BİR DAHA DÖNMEMİŞTİ

Olay, 09 Eylül günü Sultangazi Cebeci Mahallesinde meydana geldi. Suriye'deki iç savaştan kaçıp Sultangazi'ye yerleşen Aşram Ailesinin 8 yaşındaki çocukları Suriyeli Read Aşram, 'Bakkala gidiyorum' diyerek evden ayrılmış ve bir daha da haber alınamamıştı.

ÇOCUĞU ÖLDÜRÜP ÇÖPE ATTIĞI TESPİT EDİLMİŞTİ

Ailenin ihbarı üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri ve Sultangazi Araştırma Büro ekipleri çalışma başlatmıştı. Yapılan çalışmalar sonrasında karşı dairesinde oturan Afganistan uyruklu Asad Khan'ın küçük çocuğu kandırarak evin götürdüğü ve boğarak öldürüp çöp konteynırına attığını tespit etmişti.

KEMİKLERİ 69 GÜN SONRA BULUNDU

Afganistan uyruklu Asad Khan'ın ifadesinin ardından 69 gündür Kemerburgaz Katı Atık Tesisinde araştırmalarını sürdüren Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün akşam saatlerinde Read Aşram'a ait olduğunu düşündükleri insan kemikleri buldu.

KEMİKLER DNA TESTİ İÇİN ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ

Çöplükte bulunan kemikler ekipler tarafından toplanarak DNA testi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Öte yandan çocuk şube ekipleri arama çalışmaları sırasında çöplükte oluşan metan gazından zehirlenerek hastanelik olmuş, ona rağmen araştırmalarını sürdürmeye devam etti.