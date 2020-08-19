68 nerenin plaka kodu? 68 plakası nereye ait, hangi şehir? Aksaray ilçe plaka harfleri
Türkiye'de yer alan tüm şehirlerimizin kendilerine özel plaka kodları vardır. Plaka kodları araçların arka veya ön taraflarında metal levhalarda gözükür. Bu plakalar araçların kimliğidir. Polisler plaka kodu ve harflerine göre gerekli işlemleri yaparlar. Peki 68 plakası nerenin, hangi ile ait?
Normalde alfabetik olarak 67'ye kadar devam eden ve sonrasında yeni il olanların 81'e kadar sıralandığı plaka kodları genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında, eğitim sınavlarında soru olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu bakımdan çoğu kişi tarafından il il plakalar merak ediliyor. Ayrıca tüm dünyada araçların belli bir plaka numaraları vardır. Bu kodlara göre işlemler yapılmaktadır. Peki 68 nerenin plakası, hangi şehre ait, ilçelerinin plaka harfleri nedir?
E-5'de, Otobanda, karayollarında ilerlerken insanlar arabaların arkasında bilmediği plaka numaralarını görünce nereye ait olduklarını merak ederler. İşte bu yüzden internetten araştırma yapıp o plakanın hangi ilin olduğunu öğrenmek istiyorlar. Şimdi 68 plakasının detaylarını aktaralım.
68 NERENİN PLAKA KODU?
68 plakası hangi şehre ait : Aksaray
68 plakası Aksaray iline ait bir plaka kodudur. Otomobillerin, kamyonların, arabaların, motosikletlerin ve diğer tüm taşıt araçlarının arkasında veya önünde 68 plaka kodu görüyorsanız bu plaka Aksaray şehrine ait demektir. Aksaray'ın plakası 68'dir. Aksaray sonradan il olduğu için plakası ilk sıralarda yer almamaktadır. Normalde A harfi ile başlayanlar ilk 10 plaka içerisinde yer alıyor. Ama Aksaray sonradan il konumuna geldiği için Zonguldaktan sonra 68 plakasını almıştır. Bu yüzden kafanızda bir karışıklık olmasın. A harfiyle başlamasına rağmen plakasının 68 olmasının sebebi, Aksaray'ın sonradan il olmasıdır.
AKSARAY İLÇELERİNE AİT PLAKA HARF KODLARI
Plaka kodu 68 olan Aksaray'ın ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf kodları mevcuttur. Bu harflere bakılarak o plakanın Aksaray'ın hangi ilçesine ait olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi 68 Aksaray plaka kodlu ilçelerin plaka harflerini nelerdir onu öğrenelim.
Aksaray Merkez ilçesi plaka harfleri :
68 AC 001 - 68 AZ 999
68 DA 001 - 68 DZ 999
68 EA 001 - 68 EA 999
68 M 0001 - 68 M 2000
68 MA 001 - 68 MA 999
68 T 0001 - 68 T 2000
Ortaköy ilçesi plaka harfleri :
68 FA 001 - 68 FZ 999
68 M 2001 - 68 M 3000
68 T 2001 - 68 T 3000
68 S 2001 - 68 S 3000
Eskil ilçesi plaka harfleri :
68 M 3001 - 68 M 4000
68 S 3001 - 68 S 4000
68 T 3001 - 68 T 4000
Gülağaç ilçesi plaka harfleri :
68 M 4001 - 68 M 5000
68 S 4001 - 68 S 5000
68 T 4001 - 68 T 5000
Güzelyurt ilçesi plaka harfleri :
68 M 5001 - 68 M 6000
68 S 5001 - 68 S 6000
68 T 5001 - 68 T 6000
Ağaçören ilçesi plaka harfleri :
68 M 6001 - 68 M 7000
68 S 6001 - 68 S 7000
68 T 6001 - 68 T 7000
Sarıyahşi ilçesi plaka harfleri :
68 M 7001 - 68 M 8000
68 S 7001 - 68 S 8000
68 T 7001 - 68 T 8000
Sonuç itibariyle 68 plakası Aksaray şehrimize aittir. İlçelere ait plaka harfleri de yukarıda verilmiştir. Diğer plaka kodlarına sitemizden aratma yaparak bakabilirsiniz.
AKSARAY PLAKA KODU KAÇTIR?
Aksaray ilimizin plaka kodu 68'dir. Yollarda gördüğümüz 68 plakalı arabalar Aksaray şehrine ait demektir.
AKSARAY TELEFON ALAN KODU KAÇTIR?
Aksaray telefon alan kodu 382'dir. Yani 0382 numarasıyla başlayan telefon kodları Aksaray şehrine aittir.