68 nerenin plaka kodu? 68 plakası nereye ait, hangi şehir? Aksaray ilçe plaka harfleri Türkiye'de yer alan tüm şehirlerimizin kendilerine özel plaka kodları vardır. Plaka kodları araçların arka veya ön taraflarında metal levhalarda gözükür. Bu plakalar araçların kimliğidir. Polisler plaka kodu ve harflerine göre gerekli işlemleri yaparlar. Peki 68 plakası nerenin, hangi ile ait?

Normalde alfabetik olarak 67'ye kadar devam eden ve sonrasında yeni il olanların 81'e kadar sıralandığı plaka kodları genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında, eğitim sınavlarında soru olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu bakımdan çoğu kişi tarafından il il plakalar merak ediliyor. Ayrıca tüm dünyada araçların belli bir plaka numaraları vardır. Bu kodlara göre işlemler yapılmaktadır. Peki 68 nerenin plakası, hangi şehre ait, ilçelerinin plaka harfleri nedir?

E-5'de, Otobanda, karayollarında ilerlerken insanlar arabaların arkasında bilmediği plaka numaralarını görünce nereye ait olduklarını merak ederler. İşte bu yüzden internetten araştırma yapıp o plakanın hangi ilin olduğunu öğrenmek istiyorlar. Şimdi 68 plakasının detaylarını aktaralım.

68 NERENİN PLAKA KODU?

68 plakası hangi şehre ait : Aksaray

68 plakası Aksaray iline ait bir plaka kodudur . Otomobillerin, kamyonların, arabaların, motosikletlerin ve diğer tüm taşıt araçlarının arkasında veya önünde 68 plaka kodu görüyorsanız bu plaka Aksaray şehrine ait demektir. Aksaray'ın plakası 68'dir. Aksaray sonradan il olduğu için plakası ilk sıralarda yer almamaktadır. Normalde A harfi ile başlayanlar ilk 10 plaka içerisinde yer alıyor. Ama Aksaray sonradan il konumuna geldiği için Zonguldaktan sonra 68 plakasını almıştır. Bu yüzden kafanızda bir karışıklık olmasın. A harfiyle başlamasına rağmen plakasının 68 olmasının sebebi, Aksaray'ın sonradan il olmasıdır.

AKSARAY İLÇELERİNE AİT PLAKA HARF KODLARI

Plaka kodu 68 olan Aksaray'ın ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf kodları mevcuttur. Bu harflere bakılarak o plakanın Aksaray'ın hangi ilçesine ait olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi 68 Aksaray plaka kodlu ilçelerin plaka harflerini nelerdir onu öğrenelim.

Aksaray Merkez ilçesi plaka harfleri :

68 AC 001 - 68 AZ 999

68 DA 001 - 68 DZ 999

68 EA 001 - 68 EA 999

68 M 0001 - 68 M 2000

68 MA 001 - 68 MA 999

68 T 0001 - 68 T 2000

Ortaköy ilçesi plaka harfleri :

68 FA 001 - 68 FZ 999

68 M 2001 - 68 M 3000

68 T 2001 - 68 T 3000

68 S 2001 - 68 S 3000

Eskil ilçesi plaka harfleri :

68 M 3001 - 68 M 4000

68 S 3001 - 68 S 4000

68 T 3001 - 68 T 4000

Gülağaç ilçesi plaka harfleri :

68 M 4001 - 68 M 5000

68 S 4001 - 68 S 5000

68 T 4001 - 68 T 5000

Güzelyurt ilçesi plaka harfleri :

68 M 5001 - 68 M 6000

68 S 5001 - 68 S 6000

68 T 5001 - 68 T 6000

Ağaçören ilçesi plaka harfleri :

68 M 6001 - 68 M 7000

68 S 6001 - 68 S 7000

68 T 6001 - 68 T 7000

Sarıyahşi ilçesi plaka harfleri :

68 M 7001 - 68 M 8000

68 S 7001 - 68 S 8000

68 T 7001 - 68 T 8000

Sonuç itibariyle 68 plakası Aksaray şehrimize aittir. İlçelere ait plaka harfleri de yukarıda verilmiştir. Diğer plaka kodlarına sitemizden aratma yaparak bakabilirsiniz.

AKSARAY PLAKA KODU KAÇTIR?

Aksaray ilimizin plaka kodu 68'dir. Yollarda gördüğümüz 68 plakalı arabalar Aksaray şehrine ait demektir.

AKSARAY TELEFON ALAN KODU KAÇTIR?