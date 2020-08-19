68 nerenin plaka kodu? 68 plakası nereye ait, hangi şehir? Aksaray ilçe plaka harfleri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

68 nerenin plaka kodu? 68 plakası nereye ait, hangi şehir? Aksaray ilçe plaka harfleri

Türkiye'de yer alan tüm şehirlerimizin kendilerine özel plaka kodları vardır. Plaka kodları araçların arka veya ön taraflarında metal levhalarda gözükür. Bu plakalar araçların kimliğidir. Polisler plaka kodu ve harflerine göre gerekli işlemleri yaparlar. Peki 68 plakası nerenin, hangi ile ait?

68 nerenin plaka kodu? 68 plakası nereye ait, hangi şehir? Aksaray ilçe plaka harfleri
19.08.2020 12:56 | Son Güncelleme: 19.08.2020 13:00

Normalde alfabetik olarak 67'ye kadar devam eden ve sonrasında yeni il olanların 81'e kadar sıralandığı plaka kodları genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında, eğitim sınavlarında soru olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu bakımdan çoğu kişi tarafından il il plakalar merak ediliyor. Ayrıca tüm dünyada araçların belli bir plaka numaraları vardır. Bu kodlara göre işlemler yapılmaktadır. Peki 68 nerenin plakası, hangi şehre ait, ilçelerinin plaka harfleri nedir?

E-5'de, Otobanda, karayollarında ilerlerken insanlar arabaların arkasında bilmediği plaka numaralarını görünce nereye ait olduklarını merak ederler. İşte bu yüzden internetten araştırma yapıp o plakanın hangi ilin olduğunu öğrenmek istiyorlar. Şimdi 68 plakasının detaylarını aktaralım.

68 NERENİN PLAKA KODU?

68 plakası hangi şehre ait : Aksaray

68 plakası Aksaray iline ait bir plaka kodudur. Otomobillerin, kamyonların, arabaların, motosikletlerin ve diğer tüm taşıt araçlarının arkasında veya önünde 68 plaka kodu görüyorsanız bu plaka Aksaray şehrine ait demektir. Aksaray'ın plakası 68'dir. Aksaray sonradan il olduğu için plakası ilk sıralarda yer almamaktadır. Normalde A harfi ile başlayanlar ilk 10 plaka içerisinde yer alıyor. Ama Aksaray sonradan il konumuna geldiği için Zonguldaktan sonra 68 plakasını almıştır. Bu yüzden kafanızda bir karışıklık olmasın. A harfiyle başlamasına rağmen plakasının 68 olmasının sebebi, Aksaray'ın sonradan il olmasıdır.

AKSARAY İLÇELERİNE AİT PLAKA HARF KODLARI

Plaka kodu 68 olan Aksaray'ın ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf kodları mevcuttur. Bu harflere bakılarak o plakanın Aksaray'ın hangi ilçesine ait olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi 68 Aksaray plaka kodlu ilçelerin plaka harflerini nelerdir onu öğrenelim.

Aksaray Merkez ilçesi plaka harfleri :

68 AC 001 - 68 AZ 999

68 DA 001 - 68 DZ 999

68 EA 001 - 68 EA 999

68 M 0001 - 68 M 2000

68 MA 001 - 68 MA 999

68 T 0001 - 68 T 2000

Ortaköy ilçesi plaka harfleri :

68 FA 001 - 68 FZ 999

68 M 2001 - 68 M 3000

68 T 2001 - 68 T 3000

68 S 2001 - 68 S 3000

Eskil ilçesi plaka harfleri :

68 M 3001 - 68 M 4000

68 S 3001 - 68 S 4000

68 T 3001 - 68 T 4000

Gülağaç ilçesi plaka harfleri :

68 M 4001 - 68 M 5000

68 S 4001 - 68 S 5000

68 T 4001 - 68 T 5000

Güzelyurt ilçesi plaka harfleri :

68 M 5001 - 68 M 6000

68 S 5001 - 68 S 6000

68 T 5001 - 68 T 6000

Ağaçören ilçesi plaka harfleri :

68 M 6001 - 68 M 7000

68 S 6001 - 68 S 7000

68 T 6001 - 68 T 7000

Sarıyahşi ilçesi plaka harfleri :

68 M 7001 - 68 M 8000

68 S 7001 - 68 S 8000

68 T 7001 - 68 T 8000

68 nerenin plaka kodu? 68 plakası nereye ait, hangi şehir? Aksaray ilçe plaka harfleri

Sonuç itibariyle 68 plakası Aksaray şehrimize aittir. İlçelere ait plaka harfleri de yukarıda verilmiştir. Diğer plaka kodlarına sitemizden aratma yaparak bakabilirsiniz.

AKSARAY PLAKA KODU KAÇTIR?

Aksaray ilimizin plaka kodu 68'dir. Yollarda gördüğümüz 68 plakalı arabalar Aksaray şehrine ait demektir.

AKSARAY TELEFON ALAN KODU KAÇTIR?

Aksaray telefon alan kodu 382'dir. Yani 0382 numarasıyla başlayan telefon kodları Aksaray şehrine aittir.

İlgili Haberler

39 nerenin plaka kodu? 39 plakası nereye ait, hangi il? Kırklareli ilçeleri plaka harfleri
39 nerenin plaka kodu? 39 plakası nereye ait, hangi il? Kırklareli ilçeleri plaka harfleri
49 nerenin plaka kodu? 49 plakası nereye ait, hangi şehir? Muş ilçe plaka harfleri
49 nerenin plaka kodu? 49 plakası nereye ait, hangi şehir? Muş ilçe plaka harfleri
53 nerenin plaka kodu? 53 plakası nereye ait, hangi şehir? Rize ilçe plaka harfleri
53 nerenin plaka kodu? 53 plakası nereye ait, hangi şehir? Rize ilçe plaka harfleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi Magazin
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı Politika
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti Dünya
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor Politika
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu Politika
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu
Galatasaray, Fatih Terim'in düşünmediği 5 futbolcuyla yollarını ayırıyor Spor
Galatasaray, Fatih Terim'in düşünmediği 5 futbolcuyla yollarını ayırıyor
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Yerli otomobil fabrikasının teknik eleman ihtiyacı bu liseden karşılanacak
Yerli otomobil fabrikasının teknik eleman ihtiyacı bu liseden karşılanacak
Aile Danışmanlığı hizmetine e-Devlet üzerinden başvurular 13 bine ulaştı
Aile Danışmanlığı hizmetine e-Devlet üzerinden başvurular 13 bine ulaştı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçişin detaylarını anlattı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçişin detaylarını anlattı
Kızının düğünü için barışan eşini öldüren koca, 'Bir gün annenizi öldüreceğim' demiş
Kızının düğünü için barışan eşini öldüren koca, 'Bir gün annenizi öldüreceğim' demiş
Domates bol olunca tarlada fiyatı 80 kuruşa kadar düştü
Domates bol olunca tarlada fiyatı 80 kuruşa kadar düştü
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak
Fenerbahçe, Inter'li savunmacı Diego Godin'i gündemine aldı
Fenerbahçe, Inter'li savunmacı Diego Godin'i gündemine aldı
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Son Dakika: Önümüzdeki yıl, ülkemizdeki tüm acil çağrı numaraları 112'de birleştirilecek
Son Dakika: Önümüzdeki yıl, ülkemizdeki tüm acil çağrı numaraları 112'de birleştirilecek
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi
Beşiktaş'ın gündemindeki eski Galatasaraylı Lemina'nın paylaşımı kafaları karıştırdı
Beşiktaş'ın gündemindeki eski Galatasaraylı Lemina'nın paylaşımı kafaları karıştırdı
MasterChef Türkiye yarışmacıları ilk eleme potasında birbirine girdi
MasterChef Türkiye yarışmacıları ilk eleme potasında birbirine girdi
Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti
Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti
'Büyük bir yanlış yaptım' deyip herkesin içinde kendini ateşe verdi! Kamera kayıttaydı
"Büyük bir yanlış yaptım" deyip herkesin içinde kendini ateşe verdi! Kamera kayıttaydı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Yaşar Güler Hacı Bektaş Donald Trump Fahrettin Altun
Magazin Alişan İrem Derici Halit Ergenç Acun Ilıcalı
Spor Süleyman Seba Mustafa Cengiz Mecnun Otyakmaz Mert Hakan Yandaş Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Çocuk Karar Rusya Bursa
Şu an buradasınız: 68 nerenin plaka kodu? 68 plakası nereye ait, hangi şehir? Aksaray ilçe plaka harfleri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 13:01:00. #1.14#
title