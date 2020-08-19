67 nerenin plaka kodu? 67 plakası nereye ait, hangi şehir? Zonguldak ilçe plaka harfleri
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67 nerenin plaka kodu? 67 plakası nereye ait, hangi şehir? Zonguldak ilçe plaka harfleri

Türkiye'de yer alan tüm şehirlerimizin kendilerine özel plaka kodları vardır. Plaka kodları araçların arka veya ön taraflarında metal levhalarda gözükür. Bu plakalar araçların kimliğidir. Polisler plaka kodu ve harflerine göre gerekli işlemleri yaparlar. Peki 67 plakası nerenin, hangi ile ait?

67 nerenin plaka kodu? 67 plakası nereye ait, hangi şehir? Zonguldak ilçe plaka harfleri
19.08.2020 12:45 | Son Güncelleme: 19.08.2020 12:48

Belli bir yere kadar alfabetik olarak devam eden plaka kodları genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında, eğitim sınavlarında soru olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu bakımdan çoğu kişi tarafından il il plakalar merak ediliyor. Ayrıca tüm dünyada araçların belli bir plaka numaraları vardır. Bu kodlara göre işlemler yapılmaktadır. Peki 67 nerenin plakası, hangi şehre ait, ilçelerinin plaka harfleri nedir?

E-5'de, Otobanda, karayollarında ilerlerken insanlar arabaların arkasında bilmediği plaka numaralarını görünce nereye ait olduklarını merak ederler. İşte bu yüzden internetten araştırma yapıp o plakanın hangi ilin olduğunu öğrenmek istiyorlar. Şimdi 67 plakasının detaylarını aktaralım.

67 NERENİN PLAKA KODU?

67 plakası hangi şehre ait : Zonguldak

67 plakası Zonguldak iline ait bir plaka kodudur. Otomobillerin, kamyonların, arabaların, motosikletlerin ve diğer tüm taşıt araçlarının arkasında veya önünde 67 plaka kodu görüyorsanız bu plaka Zonguldak şehrine ait demektir. Zonguldak'ın plakası 67'dir. Türkiye'de Z harfiyle başlayan tek ilimiz Zonguldak'tır. Z harfi ile başlayan başka şehir bulunmamaktadır. Peki Zonguldak ilçelerinin plaka harfleri grupları nelerdir?

NOT : Zonguldak alfabetik sıraya göre son şehirdir. Yani 67 den sonra gelen plakaların hepsi sonradan il olan şehirlere verilmiş plakalardır. Yani ilk başta alfabetik sıraya göre toplamda 67 il vardı. Son plakası ise Zonguldaktı. Fakat sonradan yeni şehirler çıkarak 68, 69, 70 ... 81'e kadar plaka numaraları yeni şehirlere verilmiş oldu.

ZONGULDAK İLÇELERİNE AİT PLAKA HARF KODLARI

Plaka kodu 67 olan Zonguldak'ın ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf kodları mevcuttur. Bu harflere bakılarak o plakanın Zonguldak'ın hangi ilçesine ait olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi 67 Zonguldak plaka kodlu ilçelerin plaka harflerini nelerdir onu öğrenelim.

Zonguldak Merkez ilçesi plaka harfleri :

67 A 0001 - 67 A 9999

67 AC 001 - 67 AZ 999

67 B 0001 - 67 B 1000

67 C 0001 - 67 C 4000

67 DA 001 - 67 DZ 999

67 EA 001 - 67 EZ 999

67 FA 001 - 67 FZ 999

67 K 0001 - 67 K 9999

67 M 0001 - 67 M 2999

67 MA 001 - 67 MA 999

67 S 0001 - 67 S 2999

67 T 0001 - 67 T 2999

Alaplı ilçesi plaka harfleri :

67 B 1001 - 67 B 2000

67 C 7000 - 67 C 7999

67 G 8799 - 67 G 9098

67 M 9250 - 67 M 9999

67 S 9250 - 67 S 9299

67 SA 001 - 67 SZ 999

67 T 9250 - 67 T 9999

Devrek ilçesi plaka harfleri :

67 B 2001 - 67 B 3000

67 C 5000 - 67 C 5999

67 M 4000 - 67 M 5999

67 NA 001 - 67 NZ 999

67 T 4000 - 67 T 5999

Çaycuma ilçesi plaka harfleri :

67 B 3001 - 67 B 4000

67 C 8000 - 67 C 8999

67 G 9001 - 67 G 9999

67 M 3000 - 67 M 3999

67 T 3000 - 67 T 3999

67 ZA 001 - 67 ZZ 999

Gökçebey ilçesi plaka harfleri :

67 G 581 - 67 G 600

67 G 3001 - 67 G 4000

67 G 5001 - 67 G 6000

67 G 8501 - 67 G 8798

67 M 6000 - 67 M 6999

67 T 6000 - 67 T 6999

67 YA 001 - 67 YZ 999

Ereğli ilçesi plaka harfleri :

67 LA 001 - 67 LZ 999

67 M 8000 - 67 M 8999

67 S 8000 - 67 S 8999

67 T 8000 - 67 T 8999

67 TA 001 - 67 TP 999

67 nerenin plaka kodu? 67 plakası nereye ait, hangi şehir? Zonguldak ilçe plaka harfleri

Uzun lafın kısası araçlarda gördüğümüz 67 plakası Zonguldak şehrimize aittir. Zonguldak Batı Karadeniz bölgesinde Düzce-Bolu-Karabük 'ün üstünde yer alır. Yukarıdaki haritadan ilçelerinin isimlerini görebilirsiniz. İlçelere ait plaka harfleri de yukarıda verilmiştir. Diğer plaka kodlarına sitemizden aratma yaparak bakabilirsiniz.

ZONGULDAK PLAKA KODU KAÇTIR?

Zonguldak ilimizin plaka kodu 67'dir. Yollarda gördüğümüz 67 plakalı arabalar Zonguldak şehrine ait demektir.

ZONGULDAK TELEFON ALAN KODU KAÇTIR?

Zonguldak telefon alan kodu 372'dir. Yani 0372 numarasıyla başlayan telefon kodları Zonguldak şehrine aittir.

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